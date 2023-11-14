«Я уверен в Хави»: Пуйоль о переменах в «Барселоне»

Рассуждая о нестабильной форме «Барселоны» перед ноябрьским международным перерывом, Карлес Пуйоль сказал: «Я уверен в Хави, потому что он прекрасно знает, что находится в очень требовательном клубе. Мы сейчас переживаем трудные времена, но я знаю, что он справится. Он сможет передать уверенность игрокам, ведь именно им предстоит переломить ситуацию».

«Мы знаем клуб и уже знаем, что когда ты проигрываешь два матча или плохо играешь, всегда много критики - спрос максимальный. Но я уверен в команде и в Хави».

«У были трудные времена, прежде всего из-за травм, и это мешает команде играть. Но оценки нужно выставлять в конце сезона».

«Барса» не выглядела убедительно в своих последних нескольких матчах, побеждая с небольшим отрывом. Несмотря на это, команда Хави все еще участвует в борьбе за титул Ла Лиги и ей нужна стабильность, чтобы подняться в турнирной таблице.