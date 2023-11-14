FC Barcelona
Блог

«Я уверен в Хави»: Пуйоль о переменах в «Барселоне»

Хави Хави
Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Рассуждая о нестабильной форме «Барселоны» перед ноябрьским международным перерывом, Карлес Пуйоль сказал: «Я уверен в Хави, потому что он прекрасно знает, что находится в очень требовательном клубе. Мы сейчас переживаем трудные времена, но я знаю, что он справится. Он сможет передать уверенность игрокам, ведь именно им предстоит переломить ситуацию».

«Мы знаем клуб и уже знаем, что когда ты проигрываешь два матча или плохо играешь, всегда много критики - спрос максимальный. Но я уверен в команде и в Хави».

«У были трудные времена, прежде всего из-за травм, и это мешает команде играть. Но оценки нужно выставлять в конце сезона».

«Барса» не выглядела убедительно в своих последних нескольких матчах, побеждая с небольшим отрывом. Несмотря на это, команда Хави все еще участвует в борьбе за титул Ла Лиги и ей нужна стабильность, чтобы подняться в турнирной таблице.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий