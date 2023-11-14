📸«Барселона» весь день публикует фото своих игроков с усами. Таким образом клуб поддержал известную акцию 👨🦰
Не остались в стороне.
Каждый год в ноябре по всему миру проводится акция под названием мовембер или усабрь. Мужчины отращивают усы и отправляют пожертвования в организации и фонды, которые изучают и борются с раком простаты и другими мужскими заболеваниями.
Этот отличный способ обратить внимание на проблему зародился в Австралии в 1999 году. Тогда молодые люди из Аделаиды впервые гладко выбрили лица, чтобы устроить тридцатидневный марафон по отращиванию усов. Как тогда, так и сейчас, это делали в первую очередь для того, чтобы найти средства на изучение причин возникновения рака простаты.
Каталонская «Барселона» не осталась в стороне и через социальные сети распространила фото игроков первой команды, которые присоединились к этой важной акции. Конечно же, виртуально. Вот что вышло.
Педри
Гави
Фермин Лопес
Марк-Андре тер Стеген
Роберт Левандовски
А вы когда-нибудь участвовали в мовембере? Пишите в комментариях.
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