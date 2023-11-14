FC Barcelona
Блог

📸«Барселона» весь день публикует фото своих игроков с усами. Таким образом клуб поддержал известную акцию 👨‍🦰

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Гави Гави
Фермин Лопес Фермин Лопес
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Педри Педри
Футбол Футбол

Не остались в стороне.

Каждый год в ноябре по всему миру проводится акция под названием мовембер или усабрь. Мужчины отращивают усы и отправляют пожертвования в организации и фонды, которые изучают и борются с раком простаты и другими мужскими заболеваниями.

Этот отличный способ обратить внимание на проблему зародился в Австралии в 1999 году. Тогда молодые люди из Аделаиды впервые гладко выбрили лица, чтобы устроить тридцатидневный марафон по отращиванию усов. Как тогда, так и сейчас, это делали в первую очередь для того, чтобы найти средства на изучение причин возникновения рака простаты.

Каталонская «Барселона» не осталась в стороне и через социальные сети распространила фото игроков первой команды, которые присоединились к этой важной акции. Конечно же, виртуально. Вот что вышло.

Педри

Гави

Фермин Лопес

Марк-Андре тер Стеген

Роберт Левандовски

А вы когда-нибудь участвовали в мовембере? Пишите в комментариях.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий