📸«Барселона» весь день публикует фото своих игроков с усами. Таким образом клуб поддержал известную акцию 👨‍🦰

Не остались в стороне.

Каждый год в ноябре по всему миру проводится акция под названием мовембер или усабрь. Мужчины отращивают усы и отправляют пожертвования в организации и фонды, которые изучают и борются с раком простаты и другими мужскими заболеваниями.

Этот отличный способ обратить внимание на проблему зародился в Австралии в 1999 году. Тогда молодые люди из Аделаиды впервые гладко выбрили лица, чтобы устроить тридцатидневный марафон по отращиванию усов. Как тогда, так и сейчас, это делали в первую очередь для того, чтобы найти средства на изучение причин возникновения рака простаты.

Каталонская «Барселона» не осталась в стороне и через социальные сети распространила фото игроков первой команды, которые присоединились к этой важной акции. Конечно же, виртуально. Вот что вышло.

Педри

Гави

Фермин Лопес

Марк-Андре тер Стеген

Роберт Левандовски

А вы когда-нибудь участвовали в мовембере? Пишите в комментариях.