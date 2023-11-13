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Дерзкий ответ Симеоне на заявление Хави о прессе – испанец оправдывает неудачи давлением со стороны СМИ

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«Что если критика [СМИ] влияет на моих игроков? Понимаете, если игрок не может жить с критикой, он не может играть в футбол», – сказал Диего Симеоне в интервью Cadena SER.

«В футболе мы становимся публичными, потому что играем два раза в неделю. Не только игроки, но и тренеры.

Не быть готовым к этому – сложно, потому что обзоры будут появляться, потому что ты не собираешься выигрывать все матчи, не собираешься всегда играть хорошо, не собираешься 90 минут владеть мячом, не собираешься 90 минут идеально обороняться», – добавил тренер мадридцев.

Здесь с Симеоне нельзя не согласиться. Критика всегда была неотъемлемой частью футбола, и с этим ничего нельзя поделать, потому что СМИ будут использовать любой «кризис» в своих интересах, драматизируя ситуацию.

После победы над «Алавесом» (2:1) Хави обвинил в последних неудачах «Барсы» давление СМИ, сказав, что он также ощущал его в своей футбольной карьере.

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