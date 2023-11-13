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Левандовски забил 200-й гол «Барселоны» Хави. А как выглядит топ-10 бомбардиров с момента назначения тренера?

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В воскресенье Роберт Левандовски оформил дубль в ворот «Алавеса», тем самым не только прервав свою голевую засуху, но и преодолев большой рубеж для всей команды и Хави. Это были 199-й и 200-й голы, забитые «Барсой» с момента назначения главного тренера два года назад.

Вот как выглядит список лучших бомбардиров каталонской команды с тех пор, как ее возглавил Хави:

1. Роберт Левандовски — 41 гол

2. Ферран Торрес — 19 голов

3. Педри — 14 голов

4. Пьер-Эмерик Обамеянг — 13 голов

5-6. Ансу Фати, Рафинья — 12 голов

7. Усман Дембеле — 10 голов

8. Мемфис Депай — 8 голов

9. Френки де Йонг, Гави — 7 голов

10. Люк де Йонг — 6 голов

Тот факт, что «Барса» Хави забила 200 голов за два года, демонстрирует, что, несмотря на частые победы со счетом 1:0, команду вполне можно назвать атакующей. Клуб, забивающий в среднем 100 голов в год, заслуживает уважения.

3 комментария

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& Co1366
Кому забивал Лёва и кому забивал Обама.
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