Левандовски забил 200-й гол «Барселоны» Хави. А как выглядит топ-10 бомбардиров с момента назначения тренера?
В воскресенье Роберт Левандовски оформил дубль в ворот «Алавеса», тем самым не только прервав свою голевую засуху, но и преодолев большой рубеж для всей команды и Хави. Это были 199-й и 200-й голы, забитые «Барсой» с момента назначения главного тренера два года назад.
Вот как выглядит список лучших бомбардиров каталонской команды с тех пор, как ее возглавил Хави:
1. Роберт Левандовски — 41 гол
2. Ферран Торрес — 19 голов
3. Педри — 14 голов
4. Пьер-Эмерик Обамеянг — 13 голов
5-6. Ансу Фати, Рафинья — 12 голов
7. Усман Дембеле — 10 голов
8. Мемфис Депай — 8 голов
9. Френки де Йонг, Гави — 7 голов
10. Люк де Йонг — 6 голов
Тот факт, что «Барса» Хави забила 200 голов за два года, демонстрирует, что, несмотря на частые победы со счетом 1:0, команду вполне можно назвать атакующей. Клуб, забивающий в среднем 100 голов в год, заслуживает уважения.
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