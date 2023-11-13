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Испанские СМИ раздули скандал из эпизода между Левандовским и Ямалем. После матча игроки откровенно поговорили

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Никакой драмы.

Момент недопонимания между Робертом Левандовски и Ламином Ямалем во время матча против «Алавеса» неожиданно стал сенсацией в медиа, и это очень удивило обоих игроков, сообщает авторитетный журналист Иван Сан-Антонио.

Футболисты не ожидали такой реакции на обычный игровой эпизод, тем более что они уладили все еще не поле. Во время празднования второго гола Роберта, забитого с пенальти, игроки уже спокойно поговорили друг с другом.

После финального свистка, когда победа была уже в кармане и накал окончательно спал, игроки поставили точку в этом вопросе. Роберт и Ламаль непринужденно и дружелюбно обсудили случившееся, и Сан-Антонио приводит подробности этого разговора.

В ходе беседы стало ясно, что это было недоразумение, а Левандовски признал, что должен был повести себя иначе, но соревновательное напряжение и разочаровывающий счета повлияли на него. Роберта сильно беспокоило то, как Ламин справится с давлением из-за шума в СМИ после этого эпизода, поскольку он еще очень молод и недавно находится под прицелом медиа. Самого поляка внимание к этому моменту лишь позабавило, и Ямаль согласился с ним, что СМИ раздули историю из ничего, и сказал, что не воспринял его поступок как оскорбление.

Они сошлись на том, что им обоим нужно делать больше, чтобы находить друг друга на поле и улучшить свою связь, и это только пойдет на пользу им и команде. Разговор завершился дружескими объятиями.

Между игроками не могло возникнуть серьезных разногласий, так как Левандовски, как лидер раздевалки и опытный игрок, взял под крыло Ламина с его первых дней в основной команде. Роберт уверен, что 16-летний полузащитник способен ознаменовать эпоху, поэтому неустанно помогает ему и дает советы.

6 комментариев

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прощай Роналду
После такого разговора с Фелишем дует заиграл хорошо) ждём того же с Ямалем)
+3
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+3
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Zarema Aydamirova
Ямаль после 19-20 будет на высоте он молодой талант учитывая что ему на чемпионате 2034 будет 28 лет
+2
-1
+1
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прощай Роналду
Ответ Zarema Aydamirova
Ямаль после 19-20 будет на высоте он молодой талант учитывая что ему на чемпионате 2034 будет 28 лет
Как на счёт сезона 2023 или хотя бы 2024-5, так и тянет вас в будущее, экстрасенсы, гадалки, Ванги всякие)))
+1
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+1
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Mukunku 64
После дружеских объятий Левандовски должен жениться на Ямале , это будет справедливо
Володин и Греф ( натуралы)
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Zarema Aydamirova
Ответ прощай Роналду
Как на счёт сезона 2023 или хотя бы 2024-5, так и тянет вас в будущее, экстрасенсы, гадалки, Ванги всякие)))
Ямалю всего то 15-16 лет и он самый молодой игрок который забил ща сборную Испании. Да соглашусь он не достигнет уровня Месси или другой легенды в Барселоне так как дойти до уровня Месси не возможно. Но Ямаль себя покажет
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прощай Роналду
Ответ Zarema Aydamirova
Ямалю всего то 15-16 лет и он самый молодой игрок который забил ща сборную Испании. Да соглашусь он не достигнет уровня Месси или другой легенды в Барселоне так как дойти до уровня Месси не возможно. Но Ямаль себя покажет
Кто знает, может он в 30-36лет выиграет 7ЗМ подряд + ЧЕ, ЧМ и ещё ЧЕ)))
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