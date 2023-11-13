Испанские СМИ раздули скандал из эпизода между Левандовским и Ямалем. После матча игроки откровенно поговорили

Никакой драмы.

Момент недопонимания между Робертом Левандовски и Ламином Ямалем во время матча против «Алавеса» неожиданно стал сенсацией в медиа, и это очень удивило обоих игроков, сообщает авторитетный журналист Иван Сан-Антонио.

Футболисты не ожидали такой реакции на обычный игровой эпизод, тем более что они уладили все еще не поле. Во время празднования второго гола Роберта, забитого с пенальти, игроки уже спокойно поговорили друг с другом.

После финального свистка, когда победа была уже в кармане и накал окончательно спал, игроки поставили точку в этом вопросе. Роберт и Ламаль непринужденно и дружелюбно обсудили случившееся, и Сан-Антонио приводит подробности этого разговора.

В ходе беседы стало ясно, что это было недоразумение, а Левандовски признал, что должен был повести себя иначе, но соревновательное напряжение и разочаровывающий счета повлияли на него. Роберта сильно беспокоило то, как Ламин справится с давлением из-за шума в СМИ после этого эпизода, поскольку он еще очень молод и недавно находится под прицелом медиа. Самого поляка внимание к этому моменту лишь позабавило, и Ямаль согласился с ним, что СМИ раздули историю из ничего, и сказал, что не воспринял его поступок как оскорбление.

Они сошлись на том, что им обоим нужно делать больше, чтобы находить друг друга на поле и улучшить свою связь, и это только пойдет на пользу им и команде. Разговор завершился дружескими объятиями.

Между игроками не могло возникнуть серьезных разногласий, так как Левандовски, как лидер раздевалки и опытный игрок, взял под крыло Ламина с его первых дней в основной команде. Роберт уверен, что 16-летний полузащитник способен ознаменовать эпоху, поэтому неустанно помогает ему и дает советы.