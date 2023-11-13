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Роберт Левандовски проигнорировал Ламина Ямаля во время матча между «Барселоной» и «Алавесом»

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Роберт Левандовски, похоже, проигнорировал Ламина Ямаля во время матча «Барселоны» с «Алавесом».

В воскресенье днем «Барселона» Хави надеялась не отставать от «Реала» и «Жироны» в Ла Лиге, одержав победу над «Алавесом».

Несмотря на близость к зоне вылета, «Алавес» уже на первой минуте вышел вперед благодаря голу Саму Омородиона. Однако преимущество удержать не удалось: голы Левандовски на 53-й и 78-й минуте обеспечили каталонскому клубу жизненно важную победу со счетом 2:1.

Во время матча был замечен напряженный момент: Роберт Левандовски проигнорировал 16-летнего Ямаля.

Молодой испанский талант протянул руку, чтобы дать Роберту «пять», но поляк на жест не отреагировал. Причины такого поведения неизвестны. 

4 комментария

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василий иванов
высокомерный, зазнавшийся, деревянный поляк, который регулярно не выкатывает на пустые, порет кучу моментов. Ямалю сейчас нужен наставник, а это бревно его щемит.
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Poddybnii.VID
Ответ Николай Овечкин
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ва)))
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Николай Овечкин
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dato ato
Польский лес почем сейчас ? 🤔
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-1
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TAGAY
хотя сам не отдал пас Ha Араухо, когда Гюндо вывел его 1 на 1. а тут Ямал прошел соперника и сам себе создал момент.
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