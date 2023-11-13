Роберт Левандовски проигнорировал Ламина Ямаля во время матча между «Барселоной» и «Алавесом»
Роберт Левандовски, похоже, проигнорировал Ламина Ямаля во время матча «Барселоны» с «Алавесом».
В воскресенье днем «Барселона» Хави надеялась не отставать от «Реала» и «Жироны» в Ла Лиге, одержав победу над «Алавесом».
Несмотря на близость к зоне вылета, «Алавес» уже на первой минуте вышел вперед благодаря голу Саму Омородиона. Однако преимущество удержать не удалось: голы Левандовски на 53-й и 78-й минуте обеспечили каталонскому клубу жизненно важную победу со счетом 2:1.
Во время матча был замечен напряженный момент: Роберт Левандовски проигнорировал 16-летнего Ямаля.
Молодой испанский талант протянул руку, чтобы дать Роберту «пять», но поляк на жест не отреагировал. Причины такого поведения неизвестны.
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