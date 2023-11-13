Роберт Левандовски проигнорировал Ламина Ямаля во время матча между «Барселоной» и «Алавесом»

Роберт Левандовски, похоже, проигнорировал Ламина Ямаля во время матча «Барселоны» с «Алавесом».

В воскресенье днем «Барселона» Хави надеялась не отставать от «Реала» и «Жироны» в Ла Лиге, одержав победу над «Алавесом».

Несмотря на близость к зоне вылета, «Алавес» уже на первой минуте вышел вперед благодаря голу Саму Омородиона. Однако преимущество удержать не удалось: голы Левандовски на 53-й и 78-й минуте обеспечили каталонскому клубу жизненно важную победу со счетом 2:1.

Во время матча был замечен напряженный момент: Роберт Левандовски проигнорировал 16-летнего Ямаля.

Молодой испанский талант протянул руку, чтобы дать Роберту «пять», но поляк на жест не отреагировал. Причины такого поведения неизвестны.