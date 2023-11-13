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Хави объяснил, почему он был мягок с игроками после матча с «Алавесом»

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В воскресенье «Барселона» одержала победу над «Алавесом» со счетом 2:1, хотя начало матча выдалось непростым – каталонцы пропустили на первой минуте.

После игры Хави сказал, что он не ругал игроков, потому что им нужна была «любовь».

«Сегодня я был очень мягок с игроками. Я думаю, что им нужна была ласка, а не злость», – сказал Хави журналистам.

Хотя все было бы совсем по-другому, если бы «Барселона» потеряла очки в матче с командой, занимающей 15-е место в Ла Лиге. К счастью, благодаря этой победе «Барса» сократила отставание от «Жироны» до четырех очков. Теперь «блауграна» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от мадридского «Реала» на два очка.

После международного перерыва каталонцы продолжат защиту титула 25 ноября в гостях у «Райо Вальекано».

4 комментария

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Barcelonafun
Как можно быть ласковым с теми, кто пропускает на 1’ минуте дважды за половину сезона? Понимаю, что у Хави много промашек с постоянно меняющимися схемами и расстановкой, но точно не тренер виноват, что эти «топари» пропускают сразу после свистка…
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Rachid
Правильно поступил Хави, что не наезжал после Алавеса на игроков Барсы - не стал портить им краткосрочный отпуск, чтобы отдохнули нормально.
А вот после наехать - самое то будет:))
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predMBAPPE
Ответ Barcelonafun
Как можно быть ласковым с теми, кто пропускает на 1’ минуте дважды за половину сезона? Понимаю, что у Хави много промашек с постоянно меняющимися схемами и расстановкой, но точно не тренер виноват, что эти «топари» пропускают сразу после свистка…
ничего, на Антверпене отыграемся брат!😎🔥
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Mr-Apelsin Friend
Ответ predMBAPPE
ничего, на Антверпене отыграемся брат!😎🔥
до Антверпена будет Райо, который спокойно может укатать Барсу в любом ее состоянии
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