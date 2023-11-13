Хави объяснил, почему он был мягок с игроками после матча с «Алавесом»

В воскресенье «Барселона» одержала победу над «Алавесом» со счетом 2:1, хотя начало матча выдалось непростым – каталонцы пропустили на первой минуте.

После игры Хави сказал, что он не ругал игроков, потому что им нужна была «любовь».

«Сегодня я был очень мягок с игроками. Я думаю, что им нужна была ласка, а не злость», – сказал Хави журналистам.

Хотя все было бы совсем по-другому, если бы «Барселона» потеряла очки в матче с командой, занимающей 15-е место в Ла Лиге. К счастью, благодаря этой победе «Барса» сократила отставание от «Жироны» до четырех очков. Теперь «блауграна» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от мадридского «Реала» на два очка.

После международного перерыва каталонцы продолжат защиту титула 25 ноября в гостях у «Райо Вальекано».