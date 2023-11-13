«Надо проверить его бразильский паспорт». Фанаты «Барсы» смеются над Рафиньей – все из-за странного решения после гола Левандовского

Победа над «Алавесом» далась «Барсе» непросто – каталонцы пропустили на первой минуте, но отыгрались и забрали три очка (2:1). Рафинья был так впечатлен победным голом Роберта Левандовского, что на эмоциях захотел добить мяч в пустые ворота.

Но бразилец попал ударом в перекладину, и началось:

💭: «Бро, несерьезно».

💭: «Его бразильский паспорт нужно проверить».

💭: «Что это был за кадр??????».

💭: «Как нам достался единственный бразилец, который не умеет ни обыгрывать, ни забивать... Даже в пустые».

Рафинья вышел на поле во втором тайме и не принес много моментов.