«Надо проверить его бразильский паспорт». Фанаты «Барсы» смеются над Рафиньей – все из-за странного решения после гола Левандовского
Победа над «Алавесом» далась «Барсе» непросто – каталонцы пропустили на первой минуте, но отыгрались и забрали три очка (2:1). Рафинья был так впечатлен победным голом Роберта Левандовского, что на эмоциях захотел добить мяч в пустые ворота.
Но бразилец попал ударом в перекладину, и началось:
💭: «Бро, несерьезно».
💭: «Его бразильский паспорт нужно проверить».
💭: «Что это был за кадр??????».
💭: «Как нам достался единственный бразилец, который не умеет ни обыгрывать, ни забивать... Даже в пустые».
Рафинья вышел на поле во втором тайме и не принес много моментов.
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