Кулес все больше разочаровываются в Роберте Левандовском: вот и сравнение с деревом кажется весьма уместным🌳😱

Роберт ока проваливает сезон.

В ЛЧ Роберт Левандовски продлил безголевую серию в «Барселоне» до 6 матчей.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Шахтеру» (0:1). Роберту Левандовскому не удалось забить в 6-м подряд матче за каталонский клуб.

Нынешняя безголевая серия польского форварда – худшая со времен его выступлений за дортмундскую «Боруссию». Тогда Левандовскому не удалось забить в 10 матчах за клуб подряд в период с декабря 2010 по февраль 2011 года.

Фанаты «Барсы» настолько недовольны поляком, что даже в шутку (а может и не в шутку) сранивают нападающего с деревом - и тут победа не за поляком.