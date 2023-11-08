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«Барселона» проиграла два из трех последних матчей. Хави провел с командой кризисный разговор

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Пытается достучаться до игроков.

По словам Хави Мигеля из Diario AS, главному тренеру «Барселоны» Хави потребовалось два поражениях в трех матчах, чтобы он взял паузу и созвал часовое кризисное совещание с командой.

Команда в полном составе обсуждала с боссом то, что происходило в последние пару недель.

Как сообщает издание, старшие члены команды высказали свое мнение о том, что именно пошло не так и что можно сделать для исправления ситуации.

Предполагается, что встреча завершилась на позитивной ноте: все были едины и нацелены на то, чтобы двигаться дальше и найти решение.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Барселона» потерпела поражение от донецкого «Шахтера» со счетом 1:0. Это произошло после победы «Барселоны» над «Сосьедадом», в которой, по мнению президента Жоана Лапорты и самого Хави, «Барселона» сыграла недостаточно хорошо для победы. Напомним, что в конце октября «Барса» также проиграла в класико.

В выходные «Барса» сможет вернуться на победную тропу в матче с «Депортиво Алавес».

1 комментарий

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Kaloyan Yalamov
Последние две игры были жутко плохими и никчемными по игре. С королевами провели неплохой первый тайм, а со второй трети второго, после замен, понесло команду не туда. В общем не Реал выиграл, а Барса тупо проиграла, ну и Джуд попал в ворота, чего у Барсы не получалось. Думаю проблема в основном в том, что начали возвращаться после травм игроки основы, но практики то нет, аыпали из иры команды и просто еще не в форме и страдает коллектив. Стоит их помедленнее в игру подключать и возвращать, на замену пока, а те кто "латали их дыры" неплохо с этим справлялись и приносили нужный результат. Тем более латальщикам есть за что боротся и доказывать..
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