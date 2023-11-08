«Барселона» проиграла два из трех последних матчей. Хави провел с командой кризисный разговор

Пытается достучаться до игроков.

По словам Хави Мигеля из Diario AS, главному тренеру «Барселоны» Хави потребовалось два поражениях в трех матчах, чтобы он взял паузу и созвал часовое кризисное совещание с командой.

Команда в полном составе обсуждала с боссом то, что происходило в последние пару недель.

Как сообщает издание, старшие члены команды высказали свое мнение о том, что именно пошло не так и что можно сделать для исправления ситуации.

Предполагается, что встреча завершилась на позитивной ноте: все были едины и нацелены на то, чтобы двигаться дальше и найти решение.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Барселона» потерпела поражение от донецкого «Шахтера» со счетом 1:0. Это произошло после победы «Барселоны» над «Сосьедадом», в которой, по мнению президента Жоана Лапорты и самого Хави, «Барселона» сыграла недостаточно хорошо для победы. Напомним, что в конце октября «Барса» также проиграла в класико.

В выходные «Барса» сможет вернуться на победную тропу в матче с «Депортиво Алавес».