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Что произошло, когда «Барса» последний раз проигрывала «Шахтеру»? Это понравится фанатам каталонцев

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Во вторник «Барселона» потерпела досадное поражение от донецкого «Шахтера» (0:1).

Это первое поражение каталонцев от дончан с сезона-2008/09 (2:3). Тогда «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, обыграв в финале «Ман Юнайтед».

Повторится ли история на этот раз? Только время покажет.

А пока подопечным Хави нужно сосредоточиться на том, чтобы хотя бы выйти из группы – каталонцы не делали этого уже два года. Для этого «Барсе» необходимо 28 ноября обыграть «Порту».

Shakhtar Donetsk vs Barcelona, Champions League: Final Score 1-0, Pathetic Barça struggle all night, lose on the road – Barca Blaugranes

 

10 комментариев

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Алексей Сырчин
Ещё надо добавить, что было с Шахтером когда он последний раз обыгрывал Барсу))
+4
0
+4
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serioga.av
Ответ Алексей Сырчин
Ещё надо добавить, что было с Шахтером когда он последний раз обыгрывал Барсу))
Шахтер выиграл Лигу Европы
+5
-1
+4
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Вячеслав Новиков
Ну честно сказать, шансов на победу в ЛЧ к сожалению нету, это безумие, очень обидно, мне вообще было не понятно зачем контракт с Хави продлили, как игрока его обожал, но как тренер он очевидно не тот кто нужен
+2
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Никита Варенов
Ответ Вячеслав Новиков
Ну честно сказать, шансов на победу в ЛЧ к сожалению нету, это безумие, очень обидно, мне вообще было не понятно зачем контракт с Хави продлили, как игрока его обожал, но как тренер он очевидно не тот кто нужен
И как ты опередил, что он очевидно не тот, кто нужен?
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Вячеслав Новиков
Ответ Никита Варенов
И как ты опередил, что он очевидно не тот, кто нужен?
Вот по игре всё очевидно, по крайней мере для меня
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