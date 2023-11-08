Что произошло, когда «Барса» последний раз проигрывала «Шахтеру»? Это понравится фанатам каталонцев

Во вторник «Барселона» потерпела досадное поражение от донецкого «Шахтера» (0:1).

Это первое поражение каталонцев от дончан с сезона-2008/09 (2:3). Тогда «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, обыграв в финале «Ман Юнайтед».

Повторится ли история на этот раз? Только время покажет.

А пока подопечным Хави нужно сосредоточиться на том, чтобы хотя бы выйти из группы – каталонцы не делали этого уже два года. Для этого «Барсе» необходимо 28 ноября обыграть «Порту».