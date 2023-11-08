«Он слишком хорошо знает этот клуб». Пике высказался о тренерской работе Хави

Выступая в программе «El Mon», бывший капитан «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о Хави-тренере:

«Мы должны быть терпеливы с этим проектом. Хави слишком хорошо знает этот клуб и освоил модель игры.

Честно говоря, я не вижу никого лучше Хави для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Считаю, что он подходит для этой работы».

Хави пришел в клуб в сложное время, когда средства на приобретение нужных ему игроков были ограничены. Испанец извлекает максимум пользы из ситуации, привлекая молодежь. Кроме того, за два года на «Камп Ноу» ему удалось завоевать два трофея, несмотря на неудачи в еврокубках.