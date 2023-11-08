FC Barcelona
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«Он слишком хорошо знает этот клуб». Пике высказался о тренерской работе Хави

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Выступая в программе «El Mon», бывший капитан «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о Хави-тренере:

«Мы должны быть терпеливы с этим проектом. Хави слишком хорошо знает этот клуб и освоил модель игры.

Честно говоря, я не вижу никого лучше Хави для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Считаю, что он подходит для этой работы».

Хави пришел в клуб в сложное время, когда средства на приобретение нужных ему игроков были ограничены. Испанец извлекает максимум пользы из ситуации, привлекая молодежь. Кроме того, за два года на «Камп Ноу» ему удалось завоевать два трофея, несмотря на неудачи в еврокубках.

Barcelona can cope with Xavi exit says Gerard Pique | Football News | Sky Sports

2 комментария

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EvilEmpress
Есть доля истины, но вопрос у аудитории к Хави другой! От него хотят рациональный и вертикальный игры, но материал в лице Левандовского, Феррана, Рафиньи не позволяет, хотят больше настойчивости к игрокам т.к. кстати говоря, Гюндоган высказывался по поводу раздевалки после плохих игр!
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ЧИКО
Есть вина Чави и это очевидно, но и команда ведёт себя как стая ослов. После позорных двух сезонов в ЛЕ, первый раз была такая возможность досрочно выйти в плей офф ЛЧ с первого места. Какая ещё мотивация нужна? Но нет. как только важная игра наступает, команда обсырается, рассудок теряют и не понимают, что делать надо…. вот Почему? просто противно на них смотреть…. сколько лет ждём и говорим, то это мешает, то то, а. сейчас что мешает играть футбол и бороться за успех? Не имение самолюбия и совести… вот что
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