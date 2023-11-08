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Шокирующая статистика Хави в Европе: проиграл больше трети матчей, маленькие клубы – криптонит

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«Барселона» потерпела очередное поражение в Европе, донецкий «Шахтер» мужественно одержал победу над «блауграной» со счетом 1:0.

Это поражение дополнило ужасающий послужной список Хави в Европе с тех пор, как он стал тренером «Барсы» в ноябре 2021-го. Испанский тренер выиграл только семь из 20 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Хави проигрывал «Баварии», «Интеру», «Айнтрахту», «Манчестер Юнайтед», «Бенфике» и «Шахтеру».

Для того чтобы «Барса» выиграла свой первый европейский трофей с 2015 года, ей необходимо найти стабильность в своей игре.

Xavi is prepared for the challenge at Barcelon | beIN SPORTS

11 комментариев

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Igor Ivanov
"Для того чтобы «Барса» выиграла свой первый европейский трофей с 2015 года, ей необходимо найти стабильность в своей игре."
Спасибо, кэп!
+6
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Апач
Хави не обыгрывал Интер...
+3
-1
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А.В. Бубнов
Ответ sashafan2
А когда Хави обыгрывал Баварию и Интер?
PS?
+1
0
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Около нуля
Когда они Юнайтед обыграли?
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BorisLoveMath
похоже на статью-вброс.
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hor1zont
Как-то сдала Барса в последних играх. Может шара от Реала так сильно зацепила... непонятно.
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aleksejsencov7@gmail.com
Автор! Кому проигрывал и у кого выигрывал ещё раз прочитай.
+1
-1
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Joey Ramone
Когда он Интер обыграл?
+1
-1
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Numunu
Кто эту чушь написал ? Когда это Хави, как тренер Барсы, обыгрывал Баварию ?! 😂
+2
-2
0
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sashafan2
А когда Хави обыгрывал Баварию и Интер?
+1
-1
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А.В. Бубнов
Такого результата, тоже надо уметь достигнуть...
Достоин восхищения
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