Шокирующая статистика Хави в Европе: проиграл больше трети матчей, маленькие клубы – криптонит

«Барселона» потерпела очередное поражение в Европе, донецкий «Шахтер» мужественно одержал победу над «блауграной» со счетом 1:0.

Это поражение дополнило ужасающий послужной список Хави в Европе с тех пор, как он стал тренером «Барсы» в ноябре 2021-го. Испанский тренер выиграл только семь из 20 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Хави проигрывал «Баварии», «Интеру», «Айнтрахту», «Манчестер Юнайтед», «Бенфике» и «Шахтеру».

Для того чтобы «Барса» выиграла свой первый европейский трофей с 2015 года, ей необходимо найти стабильность в своей игре.