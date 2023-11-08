«Один из худших матчей под моим руководством»: Хави честно высказался о поражении «Барсы» в матче с «Шахтером»

«Барселона» впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов проиграла. Каталонцы уступили донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил Даниил Сикан, а «блауграна» за весь матч нанесла лишь один удар в створ ворот соперника.

Хави честно высказался об игре своей команды в матче с украинским клубом:

«Сегодня мы провели один из худших матчей с тех пор, как я возглавил команду два года назад. Вина лежит на уровне, который мы показали.

Лига чемпионов требует игры на высочайшем уровне, сегодня мы этот уровень не показали. Домой возвращаемся сердитыми. Мы неправильно интерпретировали ход матча. Нам необходимо восстановиться и совершенствоваться. Мы продолжим работу».

«Барселона» проиграла в двух из трех последних матчей. Каталонцы уступили «Мадриду» и «Шахтеру», в игре с «Сосьедадом» Араухо вырвал победу уже в добавленное время. Хави на посту главного тренера «блауграны» выиграл всего 7 из 20 матчей в еврокубках.

Несмотря на поражения от «Шахтера», «Барса» остается на первом месте в группе Н. Если «Порту» удастся обыграть «Антверпен», португальский клуб сравняется с каталонцами по набранным очкам за 4 тура.

Какие эмоции остались после игры с «Шахтером»?