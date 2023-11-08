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«Один из худших матчей под моим руководством»: Хави честно высказался о поражении «Барсы» в матче с «Шахтером»

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«Барселона» впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов проиграла. Каталонцы уступили донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил Даниил Сикан, а «блауграна» за весь матч нанесла лишь один удар в створ ворот соперника.

Хави честно высказался об игре своей команды в матче с украинским клубом:

«Сегодня мы провели один из худших матчей с тех пор, как я возглавил команду два года назад. Вина лежит на уровне, который мы показали.

Лига чемпионов требует игры на высочайшем уровне, сегодня мы этот уровень не показали. Домой возвращаемся сердитыми. Мы неправильно интерпретировали ход матча. Нам необходимо восстановиться и совершенствоваться. Мы продолжим работу».

«Барселона» проиграла в двух из трех последних матчей. Каталонцы уступили «Мадриду» и «Шахтеру», в игре с «Сосьедадом» Араухо вырвал победу уже в добавленное время. Хави на посту главного тренера «блауграны» выиграл всего 7 из 20 матчей в еврокубках.

Несмотря на поражения от «Шахтера», «Барса» остается на первом месте в группе Н. Если «Порту» удастся обыграть «Антверпен», португальский клуб сравняется с каталонцами по набранным очкам за 4 тура.

Какие эмоции остались после игры с «Шахтером»?

10 комментариев

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Денис Рыков
Хави: « Еще недавно мы играли хорошо. Это вопрос психологии. У нас появился блок.»
Ахах, блок у него появился))
Может к психологу сходить или к гадалке, мож порчу снимет. Иль это все из-за Илона Маска и его 5 к спутников. А быть может это ретроградный Меркурий, Венера в кольцах Сатурна…
Может стоит признать, что иссяк как тренер и больше нету идей? Да и опыта нету, чтобы преодолевать подобные спады и дело не в трех последних матчах(
А то только и слышно: доминировали.
Доминировали, доминировали да не выдоминировали
+3
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+3
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Emin Aliev
Ответ Алланур
Хави забыл что было с сосьедадом? Либо для него неважно как играет барса главное результат (фарт) либо просто слеп
он просто не может лучше
+2
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+2
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alan77
пора уходить. Лапорта твой ход ждут
+1
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бенедикт
Если честность тренера, заявляющего, что играли плохо как с Шахтёром, или как с Сосьедадом, главная его добродетель, то грустно смотреть в будущее этой команды. А похоже, что за душой у него больше ничего... Команда просто не знает что делать в последней трети поля, это не игроков вина, а тренеров, которые не поставили игру...
Сегодня пошёл третий год, как замечательный в прошлом игрок, тренирует команду, а только прогресса как не было, так и нет.
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Life Music
Ответ Алланур
Хави забыл что было с сосьедадом? Либо для него неважно как играет барса главное результат (фарт) либо просто слеп
Ему походу не дано. Как футболист хорош, на большую масштабную тактику на 10 игроков не тянет. Как мотиватор хорош
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Руслан1313
Барса уже не та…
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Алланур
Хави забыл что было с сосьедадом? Либо для него неважно как играет барса главное результат (фарт) либо просто слеп
0
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Life Music
Ответ Life Music
Ему походу не дано. Как футболист хорош, на большую масштабную тактику на 10 игроков не тянет. Как мотиватор хорош
Но признаю, второй тайм был неплох. Так бы в первом
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RowLD
Ответ Алланур
Хави забыл что было с сосьедадом? Либо для него неважно как играет барса главное результат (фарт) либо просто слеп
Так он после матча с Сосьедадом говорил, что победы они там не заслужил
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