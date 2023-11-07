Левандовски − 1, Ромеу − 3. Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Шахтера»

Проиграли в гостях.

В 4 туре Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» принимал «Барселону» и одолел каталонский клуб с минимальным счетом − 1:0. Единственный мяч забил Даниил Сикан. По данным Opta, у украинского клуба было 4 явных голевых момента, а у испанского − один

Роберт Левандовски − 1

Польский форвард, как и на протяжении последних трех матчей, был бледной тенью самого себя. Он практически не бил по воротам и не использовал те шансы, которые у него были. После ужасного первого тайма Хави решил оставить его на поле, но и во втором лучше не стало.

Маркос Алонсо − 2

Защитник совсем не спешил возвращаться назад, когда «Шахтер» шел в атаку. Именно в одном из таких моментов украинцы забили победный мяч. Практически сразу после перерыва Хави снял футболиста с игры, заменив его на более энергичного Бальде. Однако к тому времени исход матча уже был решен.

Ориоль Ромеу − 3

Испанский полузащитник заставил «Барселону» сегодня скучать по элегантности Серджи Бускетса. Он снова не спешил закрывать своего игрока и не создавал ничего для тех, кто был перед ним. По статистике, Ромеу шесть раз терял мяч и один раз его обыграли на дриблинге.

Марк-Андре тер Стеген - 5

Тер Штеген в очередной раз провел не лучший матч, пропустив гол после удара головой. Тем не менее, он заслуживает похвалы за то, что не раз спасал «Барсу» во время игры. Тер Стеген должен повысить свой уровень игры, чтобы спасать «Барсу» в такие дни.

Другие игроки: Рафинья − 4, Ферран − 5, Гави − 6, Гюндоган − 7, Кристенсен и Араухо − 5, Канселу − 4.

Оценки от SofaScore

А как вам игра «Барселоны» против «Шахтера»? Пишите в комментариях.