FC Barcelona
Блог

Левандовски − 1, Ромеу − 3. Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Шахтера»

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
Маркос Алонсо Маркос Алонсо
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Футбол Футбол

Проиграли в гостях.

В 4 туре Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» принимал «Барселону» и одолел каталонский клуб с минимальным счетом − 1:0. Единственный мяч забил Даниил Сикан. По данным Opta, у украинского клуба было 4 явных голевых момента, а у испанского − один

Роберт Левандовски − 1

Польский форвард, как и на протяжении последних трех матчей, был бледной тенью самого себя. Он практически не бил по воротам и не использовал те шансы, которые у него были. После ужасного первого тайма Хави решил оставить его на поле, но и во втором лучше не стало.

Маркос Алонсо − 2

Защитник совсем не спешил возвращаться назад, когда «Шахтер» шел в атаку. Именно в одном из таких моментов украинцы забили победный мяч. Практически сразу после перерыва Хави снял футболиста с игры, заменив его на более энергичного Бальде. Однако к тому времени исход матча уже был решен.

Ориоль Ромеу − 3

Испанский полузащитник заставил «Барселону» сегодня скучать по элегантности Серджи Бускетса. Он снова не спешил закрывать своего игрока и не создавал ничего для тех, кто был перед ним. По статистике, Ромеу шесть раз терял мяч и один раз его обыграли на дриблинге.

Марк-Андре тер Стеген - 5

Тер Штеген в очередной раз провел не лучший матч, пропустив гол после удара головой. Тем не менее, он заслуживает похвалы за то, что не раз спасал «Барсу» во время игры. Тер Стеген должен повысить свой уровень игры, чтобы спасать «Барсу» в такие дни.

Другие игроки: Рафинья − 4, Ферран − 5, Гави − 6, Гюндоган − 7, Кристенсен и Араухо − 5, Канселу − 4.

Оценки от SofaScore

А как вам игра «Барселоны» против «Шахтера»? Пишите в комментариях.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Все игроки Барселоны в этом матче сыграли плохо, даже нечего обсуждать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
david lamer
Ответ Игорь Климов
Все игроки Барселоны в этом матче сыграли плохо, даже нечего обсуждать.
тер штеген хорошо сыграл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий