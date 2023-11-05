Хави назвал две главные цели «Барселоны» на матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов

«Барселона» сыграет с донецким «Шахтером» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. После трех матчей каталонцы лидируют в своей группе.

На пресс-конференции Хави рассказал, какие цели «блауграна» ставит на матч с украинским клубом:

«Мы уже выполнили свою домашнюю работу – набрали девять очков из девяти возможных. Теперь наша главная цель состоит в том, чтобы выйти в следующий этап турнира. Вторая важная цель – занять первое место в группе. Завтра нам представится прекрасная возможность, чтобы сделать это».

«Мы должны восстановить наш уровень. Мы самокритичны. Мы хотим навязывать соперникам свою идентичность, начиная с завтрашнего дня. Важно восстанавливать нашу игру и побеждать», – заключил тренер.

Под руководством Хави «Барселоне» не удавалось преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. В этом сезоне у каталонцев есть все шансы выйти в плей-офф турнира.

Как закончится встреча «Барсы» и «Шахтера»?