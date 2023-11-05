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Хави назвал две главные цели «Барселоны» на матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов

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«Барселона» сыграет с донецким «Шахтером» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. После трех матчей каталонцы лидируют в своей группе.

На пресс-конференции Хави рассказал, какие цели «блауграна» ставит на матч с украинским клубом:

«Мы уже выполнили свою домашнюю работу – набрали девять очков из девяти возможных. Теперь наша главная цель состоит в том, чтобы выйти в следующий этап турнира. Вторая важная цель – занять первое место в группе. Завтра нам представится прекрасная возможность, чтобы сделать это».

«Мы должны восстановить наш уровень. Мы самокритичны. Мы хотим навязывать соперникам свою идентичность, начиная с завтрашнего дня. Важно восстанавливать нашу игру и побеждать», – заключил тренер.

Под руководством Хави «Барселоне» не удавалось преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. В этом сезоне у каталонцев есть все шансы выйти в плей-офф турнира.

Как закончится встреча «Барсы» и «Шахтера»?

2 комментария

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ljolik888
Если в такой группе не занимать первое место , то тогда извините . Тут должно быть шесть побед и хорошая денюшка в копилке . Конечно может быть форс мажор и мяч не залетит в ворота - ок одна ничейка . Ждём отличную игру , победу , без травм и хорошее настроение !
+3
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Игорь Климов
Барселона только победа!
+4
-2
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