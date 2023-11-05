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Хави уже 8 матчей не использует все замены – у фанатов есть версия, почему он не распределяет игровое время

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Статистика показывает, что Хави не использовал все пять замен в последних восьми матчах «Барселоны» во всех соревнованиях.

Возомжно, это говорит о том, что тренер довольно жестко подходит к составу первой команды, не оставляя места для ротации игроков со скамейки запасных.

Но некоторых болельщиков «Барселоны» эта статистика не беспокоит, если команда продолжает побеждать. Согласны с ними?

💭: «Победа важнее, чем предоставление игрового времени каждому».

💭: «Несколько важных игроков было недоступно. В любом случае, это не было необходимостью».

💭: «Если игроки хорошо себя чувствуют и достаточно сильны, то нет необходимости делать замену».

💭: «Это потому, что у нас не было подходящих замен».

Однако есть опасение по поводу травм. Без должной ротации, играя на несколько турниров, игроки могут стать подвержены травмам.

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