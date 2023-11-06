«С такой игрой мы не выдержим конкуренции в ЛЧ». Стало известно, что сказал Хави в перерыве матча с «Сосьедадом»

В минувшие выходные «Барселона» победила «Реал Сосьедад», несмотря на то, что была не в лучшей форме. На перерыв «блауграна» вполне могла уйти проигрывая.

«В перерыве я спросил игроков, не устали ли они. Они не были интенсивны, и это совершенно неприемлемо», – сказал Хави. – «Если мы будем так играть в Лиге Чемпионов, то не выдержим конкуренции. Такой первый тайм для нас совершенно неприемлем».

По мнению Mundo Deportivo, больше всего Хави в этой игре беспокоило плохое начало матча и отсутствие давления со стороны «Барсы». Это усугублялось недостатком интенсивности и креативности игроков.

Спасением для «Барсы» стал мощный удар головой Рональда Араухо на 92-й минуте. «Барселона» не проиграла ни одного из восьми матчей, в которых забивал уругваец, одержав пять побед и трижды сыграв вничью.

Однако очевидно, «Барселона» должна улучшить свою игру, чтобы бороться за все трофеи в этом сезоне.