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«С такой игрой мы не выдержим конкуренции в ЛЧ». Стало известно, что сказал Хави в перерыве матча с «Сосьедадом»

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В минувшие выходные «Барселона» победила «Реал Сосьедад», несмотря на то, что была не в лучшей форме. На перерыв «блауграна» вполне могла уйти проигрывая.

«В перерыве я спросил игроков, не устали ли они. Они не были интенсивны, и это совершенно неприемлемо», – сказал Хави. – «Если мы будем так играть в Лиге Чемпионов, то не выдержим конкуренции. Такой первый тайм для нас совершенно неприемлем».

По мнению Mundo Deportivo, больше всего Хави в этой игре беспокоило плохое начало матча и отсутствие давления со стороны «Барсы». Это усугублялось недостатком интенсивности и креативности игроков.

Спасением для «Барсы» стал мощный удар головой Рональда Араухо на 92-й минуте. «Барселона» не проиграла ни одного из восьми матчей, в которых забивал уругваец, одержав пять побед и трижды сыграв вничью.

Однако очевидно, «Барселона» должна улучшить свою игру, чтобы бороться за все трофеи в этом сезоне.

Real Sociedad 0-1 FC Barcelona: Last-gasp victory

3 комментария

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ljolik888
Игра отвратительная и к первому так это к Хави надо задавать вопросы . Результат конечно положительный , но где идеи в игре ? Надеюсь с Шахтёром мы увидим совсем другую Барселону и много положительных эмоций !
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Игорь Климов
Хави полностью прав про ЛЧ в этом мнении.
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Хесус Хиль Мансано
Ответ ljolik888
Игра отвратительная и к первому так это к Хави надо задавать вопросы . Результат конечно положительный , но где идеи в игре ? Надеюсь с Шахтёром мы увидим совсем другую Барселону и много положительных эмоций !
no de jong and pedri,no party-зашел педри,а потом еще размялся,мяч отлично начал идти и команда по другому заиграла.
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