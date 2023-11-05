Во время матча с «Сосьедадом» Хави передал Иньиго записку с инструкциями. Мартинес рассказал, что она ввела его в ступор по одной причине

Когда хочется сказать своим игрокам так много...

В субботу «Барселона» выиграла со счетом 1:0 в гостях у «Реал Сосьедада». Во время матча Хави вручил Иньиго Мартинесу записку с инструкциями, и защитник сосредоточенно пытался разобраться в послании главного тренера на поле.

В послематчевом флэш-интервью журналисты спросили игрока, что же было написано на листочке, и тот со смехом ответил:

«Там было так много инструкций, что я даже не знал, что сказать своим товарищам по команде!».

До этого Хави тоже пояснил смысл своего послания:

«Записка для Иньиго была с тактическими указаниями. Когда заменяешь нескольких игроков, может возникнуть путаница, поэтому я должен был прояснить ситуацию».

Какая-то из идей испанского тренера точно сработала, ведь каталонцы смогли вырвать победу благодаря голу Рональда Араухо на 92-й минуте.