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Во время матча с «Сосьедадом» Хави передал Иньиго записку с инструкциями. Мартинес рассказал, что она ввела его в ступор по одной причине

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Когда хочется сказать своим игрокам так много...

В субботу «Барселона» выиграла со счетом 1:0 в гостях у «Реал Сосьедада». Во время матча Хави вручил Иньиго Мартинесу записку с инструкциями, и защитник сосредоточенно пытался разобраться в послании главного тренера на поле.

В послематчевом флэш-интервью журналисты спросили игрока, что же было написано на листочке, и тот со смехом ответил:

«Там было так много инструкций, что я даже не знал, что сказать своим товарищам по команде!».

До этого Хави тоже пояснил смысл своего послания:

«Записка для Иньиго была с тактическими указаниями. Когда заменяешь нескольких игроков, может возникнуть путаница, поэтому я должен был прояснить ситуацию».

Какая-то из идей испанского тренера точно сработала, ведь каталонцы смогли вырвать победу благодаря голу Рональда Араухо на 92-й минуте.

4 комментария

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Sgi
В защите поуже , в атаке пошире ?)
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Дмитрий Шатилин
сто пудов запутался. даже жёлтую тут же получил!
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Евсей Пролеткин
Надо играть всё время, как играли последние три минуты! вот вся инструкция
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Mokka Keane
Ответ Sgi
В защите поуже , в атаке пошире ?)
Скажи Рональду, что бы играл как канадец на пяточке!
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