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В трансляцию попала реакция Левандовского на замену при 0:0 в начале второго тайма. Хави все объяснил

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Роберт Левандовски был явно недоволен тем, что его заменили в субботнем матче с «Реалом Сосьедад».

Педри заменил польского нападающего еще до истечения часа игры, когда счет не был открыт. Только в конце матча Рональд Араухо забил победный мяч.

Уходя на замену, Левандовски был немного разочарован, но все же пожал руку Хави.

Хави объяснил: «Левандовски возвращается после травмы, и ему трудно оставаться в стопроцентной форме. Мы должны хорошо управлять травмами и заменами».

5 комментариев

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Funny lepka
Ну честно говоря ничего он вроде за игру и не показал, после травмы еще наверное
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ЧИКО
Очередные сплетни от этого автора. Не мог он быть довольным игрой команды и тем более от своей игры. Нормально человек вышел и нормально пожал руку тренеру… а автор как всегда создаёт напряжение…. чертовский ты надоел уважаемый Михаил….
+3
-1
+2
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ЧИКО
Очередные сплетни от этого автора. Не мог он быть довольным игрой команды и тем более от своей игры. Нормально человек вышел и нормально пожал руку тренеру… а автор как всегда создаёт напряжение…. чертовский ты надоел уважаемый Михаил….
+2
-2
0
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Леван Сиукаев
когда на бровке стояли Педри и Торрес,первая мысль было: <<если Хави сейчас не заменит Левандовскрго,то он трусливая тряпка а не тренер>>.слава богу, он хоть этот простой экзамен сдал без сбоев
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Игорь Климов
Левандовскому пока ещё нужно набирать оптимальную форму для игр в Лиге Чемпионов!
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