В трансляцию попала реакция Левандовского на замену при 0:0 в начале второго тайма. Хави все объяснил

Роберт Левандовски был явно недоволен тем, что его заменили в субботнем матче с «Реалом Сосьедад».

Педри заменил польского нападающего еще до истечения часа игры, когда счет не был открыт. Только в конце матча Рональд Араухо забил победный мяч.

Уходя на замену, Левандовски был немного разочарован, но все же пожал руку Хави.

Хави объяснил: «Левандовски возвращается после травмы, и ему трудно оставаться в стопроцентной форме. Мы должны хорошо управлять травмами и заменами».