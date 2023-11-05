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Хави рассказал, что он написал на бумажке игрокам «Барсы». Но у фанатов есть более правдоподобная версия

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В какой-то момент матча с «Сосьедадом» Хави передал Иньиго Мартинесу записку с инструкциями. Очевидно, многим было интересно узнать ее содержание.

После игры босс «Барсы» пояснил:

«Записка для Иньиго была с тактическим вопросом. Когда ты заменяешь нескольких игроков, это может привести к некоторой путанице, поэтому я должен был прояснить ситуацию».

Но болельщики предложили альтернативную версию, вот что Хави мог написать Мартинесу:

«Не обращай внимания на освистывание, просто скажи всем пасовать на Араухо. Мы победим».

1 комментарий

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Serdida Orayew
😂😂😂 что бы там не было, после записки игра изменилась
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