Хави рассказал, что он написал на бумажке игрокам «Барсы». Но у фанатов есть более правдоподобная версия

В какой-то момент матча с «Сосьедадом» Хави передал Иньиго Мартинесу записку с инструкциями. Очевидно, многим было интересно узнать ее содержание.

После игры босс «Барсы» пояснил:

«Записка для Иньиго была с тактическим вопросом. Когда ты заменяешь нескольких игроков, это может привести к некоторой путанице, поэтому я должен был прояснить ситуацию».

Но болельщики предложили альтернативную версию, вот что Хави мог написать Мартинесу:

«Не обращай внимания на освистывание, просто скажи всем пасовать на Араухо. Мы победим».