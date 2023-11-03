Ромеу не оправдал ожиданий Хави. «Барселона» вернулась к варианту дорогого усиления

Найдут ли деньги.

Как утверждает Diario Sport, Хави по-прежнему заинтересован в приобретении Мартина Субименди.

В летнее трансферное окно «Барселона» была вынуждена отказаться от опорника, так как у клуба из-за проблем с ФФП Ла Лиги не нашлось свободных 60 млн евро.

В итоге «Барса» потратила всего 3,4 млн евро на Ориоля Ромеу из «Жироны». Но возраст испанца и его показатели стали сигналом для дальнейшего поиска усиления. Вновь всплыла фамилия Субименди.

В эту субботу «Барселоне» предстоит сыграть против «Сосьедада» и Хави своими глазами сможет оценить игрока. В прошлом сезоне на «Камп Ноу» соперник был сильнее со счетом 2:1, а Субименди был игроком матча.

Следует отметить, что «Барселона» не сможет позволить себе такого игрока, как Субименди, даже в 2024 году, если только ее финансовое положение не улучшится.