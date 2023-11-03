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Ромеу не оправдал ожиданий Хави. «Барселона» вернулась к варианту дорогого усиления

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Найдут ли деньги.

Как утверждает Diario Sport, Хави по-прежнему заинтересован в приобретении Мартина Субименди.

В летнее трансферное окно «Барселона» была вынуждена отказаться от опорника, так как у клуба из-за проблем с ФФП Ла Лиги не нашлось свободных 60 млн евро.

В итоге «Барса» потратила всего 3,4 млн евро на Ориоля Ромеу из «Жироны». Но возраст испанца и его показатели стали сигналом для дальнейшего поиска усиления. Вновь всплыла фамилия Субименди.

В эту субботу «Барселоне» предстоит сыграть против «Сосьедада» и Хави своими глазами сможет оценить игрока. В прошлом сезоне на «Камп Ноу» соперник был сильнее со счетом 2:1, а Субименди был игроком матча.

Следует отметить, что «Барселона» не сможет позволить себе такого игрока, как Субименди, даже в 2024 году, если только ее финансовое положение не улучшится.

3 комментария

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Прошлтт Рооллшг
А почему бы не попробовать Марка Касадо 🤔? С шахтером классно сыграл, спас от гола⚽️.
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Прошлтт Рооллшг
Я думаю, что стоит дать шанс талантливым воспитанникам проявить себя, может и денег тратить не придется и классный игрок появится. Ведь именно так появился Бальде.
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Flow market Victor Mercedes
Даже Торрес лучше в опорке сыграет
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