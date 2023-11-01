На тренировку «Барсы» перед матчем с «Сосьедадом» заглянул Санти Касорла! Особенно этой встрече был рад Хави

«Барселона» восстановилась после проигранного класико и начала подготовку к матчу против «Сосьедада» в 12-м туре Ла Лиги.

На тренировку «блауграны» заглянул Санти Касорла, который этот сезон начал в своем родном «Реал Овьедо». В Кубке Испании команда Санти обыграла «Манресу» из одноименного каталонского городка.

Находясь в часе езды от Барселоны, Касорла решил забежать на тренировку «блауграны». Делимся лучшими фото:

Конечно, этой встрече больше всего был рад Хави. Он играл с Санти за сборную Испании и тренировал полузащитника в катарском «Аль-Садде».

Санти пообщался и с игроками сборной Испании.

Пусть эта встреча зарядит «Барсу» на матч с «Сосьедадом». Команде нужно набирать очки.