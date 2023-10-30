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Месси и Суарес могут сыграть друг против друга. Помешать может здоровье Луиса

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Когда Месси перебрался в «Интер Майами», а позже к нему присоединились Альба и Бускетс, в прессе появились слухи о том, что скоро компанию экс-одноклубникам в США составит Луис Суарес.

Но слухи так и остались слухами. В беседе с изданием Marca уругваец сказал: «Присоединюсь ли я к Месси в «Интере Майами»? Это невозможно. Я счастлив в «Гремио», у меня контракт до 2024 года».

Впрочем, через какое-то время игрок заявил, что расторгнет соглашение с клубом в декабре 2023 года из-за проблем со здоровьем.

Хоть воссоединения экс-футболистов «Барсы» ждать, похоже, не стоит, вскоре мы можем увидеть, как Лео и Луис сразятся друг против друга.

Как пишет GZH, Суарес получит вызов в сборную Уругвая на ближайшие матчи. По данным издания, нынешний клуб Луиса, «Гремио», уже проинформирован о вызове игрока в расположение национальной команды.

Ближайший матч сборной Уругвая назначен на 17 ноября. Команда встретится с Аргентиной в рамках квалификации ЧМ-2026. Аргентина и Уругвай после четырех матчей занимают первое и второе места в турнирной таблице южноамериканского отбора на чемпионат мира.

Помешать встрече Месси и Суареса на футбольном поле может здоровье Луиса. Уругваец жалуется на хронические проблемы с коленями. Об этой проблеме он говорил еще летом: «Не знаю, буду ли играть где-то еще, потому что у меня хроническая проблема с коленом, о которой вам всем известно».

Пожелаем 36-летнему Луису здоровья.

Как думаете, увидим ли мы встречу Месси и Суареса в матче сборных?

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