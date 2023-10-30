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Не только Гюндоган. Еще один игрок «Барсы» был очень зол после поражения в класико

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Ждали другого результата.

После окончания класико по сети разлетелись слова новичка «Барселоны» Илкая Гюндогана. В разговоре с журналистами полузащитник критически высказался об отношении команды к поражению в принципиальном матче:

«После такой важной игры и такого результата я хотел бы видеть больше гнева и разочарования. Когда ты проигрываешь, должно быть больше эмоций [...] Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать в таких матчах или допускать такие провалы».

Однако одного игрока каталонцев точно нельзя обвинить в недостатке разочарования. После финального свистка Гави отправился к домашним трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков, но не смог сдержать слез от обиды.

А в флэш-интервью 19-летний хавбек тоже раскритиковал общий настрой команды.

«Первый гол решил исход игры. Мы не можем быть такими небрежными».

Когда журналисты похвалили его отличное выступление, Гави лишь бросил:

«Это не имеет значения, раз мы не победили».

Полузащитник действительно прекрасно провел игру. Хави решил не рисковать, выпустив Ориоля Ромеу, и вместо него центр поля контролировали Гюндоган и Гави, которые великолепно справились со своей задачей.

Их разочарование точно оправдано.

4 комментария

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ljolik888
Гави монстр конечно. На данный момент наверное главная движущая сила Барселоны !
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Владимир Самсонов
Ответ xshbsdvqqk
Гюндаган уйдет летом если не выиграют ничего
Не уйдёт. Вряд ли он планировал прийти на один сезон.
+1
0
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