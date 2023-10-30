FC BARCELONA
Блог

Стремительный взлет. Один из воспитанников «Барсы», дебютировавший в этом сезоне, уже не вернется во вторую команду

Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Фермин Лопес Фермин Лопес
Футбол Футбол

Следующий большой шаг уже не за горами.

«Ла Масия» полна настоящих талантов, в чем мы убеждались уже не раз. И вот еще один воспитанник каталонского клуба своей игрой доказал, что достоин стать игроком первой команды.

Как сообщает Хави Мигель из Diario Sport, время Фермина Лопеса в «Барселоне Б» подошло к конце после его блестящего выступления в класико.

20-летний полузащитник лишь в четвертый раз вышел в стартовом составе «Барсы», но он был близок к голу и смог доставить немало проблем ветерану «Реала» Тони Кроосу. До этого он прекрасно провел матч против «Шахтера», забив, дважды попав в штангу, а еще один был отменен гол из-за офсайда.

По словам испанского журналиста, Хави сообщил Лопесу, что тот больше не будет играть за молодежку под руководством Рафаэля Маркеса, поскольку теперь он считается игроком основной команды.

Но дальше — больше. По информации Мигеля, тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте хорошо осведомлен о Лопесе и рассматривает возможность его вызова на ноябрьские матчи против Кипра и Грузии. Для Фермина это будет дебютом за взрослую национальную команду. Что любопытно, только в октябре он получил первый вызов в сборную U21, и там он успел отметиться голом.

Быстрый рост популярности Фермина доказывает ценность предсезонной подготовки. Лопес произвел впечатление на Хави на тренировках, что убедило главного тренера взять его в предсезонный тур в США. 20-летний футболист забил гол «Реалу» в товарищеском матче, и с тех пор его карьера двигается вперед семимильными шагами.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL
Хави ты нас по настоящему обрадуешь, когда избавишься от бесполезного Левандовского.
Чем стоячий опытный старик Лева, 100 раза лучше юный не опытны заряженный бегун Гиу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serdar Rejepnazarow
Todos te apoyábamos, por qué hiciste eso, eres una vergüenza para LaLiga, tuviste lesiones, lo entiendo, pero ellos salieron y jugaron, como Lewandowski y Rafinha. Aun así, el propio Messi llevó al entonces gran Barcelona
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serdar Rejepnazarow
Ответ FOOTBALL
Хави ты нас по настоящему обрадуешь, когда избавишься от бесполезного Левандовского. Чем стоячий опытный старик Лева, 100 раза лучше юный не опытны заряженный бегун Гиу
Ну да но Лева поможет с ударом головой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий