Стремительный взлет. Один из воспитанников «Барсы», дебютировавший в этом сезоне, уже не вернется во вторую команду

Следующий большой шаг уже не за горами.

«Ла Масия» полна настоящих талантов, в чем мы убеждались уже не раз. И вот еще один воспитанник каталонского клуба своей игрой доказал, что достоин стать игроком первой команды.

Как сообщает Хави Мигель из Diario Sport, время Фермина Лопеса в «Барселоне Б» подошло к конце после его блестящего выступления в класико.

20-летний полузащитник лишь в четвертый раз вышел в стартовом составе «Барсы», но он был близок к голу и смог доставить немало проблем ветерану «Реала» Тони Кроосу. До этого он прекрасно провел матч против «Шахтера», забив, дважды попав в штангу, а еще один был отменен гол из-за офсайда.

По словам испанского журналиста, Хави сообщил Лопесу, что тот больше не будет играть за молодежку под руководством Рафаэля Маркеса, поскольку теперь он считается игроком основной команды.

Но дальше — больше. По информации Мигеля, тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте хорошо осведомлен о Лопесе и рассматривает возможность его вызова на ноябрьские матчи против Кипра и Грузии. Для Фермина это будет дебютом за взрослую национальную команду. Что любопытно, только в октябре он получил первый вызов в сборную U21, и там он успел отметиться голом.

Быстрый рост популярности Фермина доказывает ценность предсезонной подготовки. Лопес произвел впечатление на Хави на тренировках, что убедило главного тренера взять его в предсезонный тур в США. 20-летний футболист забил гол «Реалу» в товарищеском матче, и с тех пор его карьера двигается вперед семимильными шагами.