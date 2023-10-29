«Незаслуженная победа». Левандовски и Хави объяснили, почему фанатам «Барсы» надо сохранять оптимизм

После поражения от мадридского «Реала» Хави сказал: «В прошлом году мы проиграли первое класико на «Бернабеу» и оторвались на три очка. В этот раз – на четыре очка.

Это только 11-й тур Ла Лиги. Мы должны быть терпеливы и продолжать работать. Команда сыграла хорошо».

Роберт Левандовски после разочаровывающего поединка высказался в том же ключе: «Незаслуженная победа «Реала. Конечно, они взяли три очка, но лига длинная, и мы не будем сдаваться».

Похоже, они правы, ведь сезон еще очень длинный, и до последнего тура предстоит сыграть еще много матчей.