FC BARCELONA
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«Незаслуженная победа». Левандовски и Хави объяснили, почему фанатам «Барсы» надо сохранять оптимизм

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После поражения от мадридского «Реала» Хави сказал: «В прошлом году мы проиграли первое класико на «Бернабеу» и оторвались на три очка. В этот раз – на четыре очка.

Это только 11-й тур Ла Лиги. Мы должны быть терпеливы и продолжать работать. Команда сыграла хорошо».

Роберт Левандовски после разочаровывающего поединка высказался в том же ключе: «Незаслуженная победа «Реала. Конечно, они взяли три очка, но лига длинная, и мы не будем сдаваться».

Похоже, они правы, ведь сезон еще очень длинный, и до последнего тура предстоит сыграть еще много матчей.

Clásico-Aufstellung da!: Xavi setzt Robert Lewandowski auf die Bank | Fußball | Sportbild.de

12 комментариев

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Ложный Латераль
Просто кайф, как Беллингэм после нескольких безнаказанных грубостей от Гави, подошел и сказал ему "Ты совчем глупенкий? Веди себя прилично"(на других ресурсах уже вышли посты) как это сделал Бензема в прошлом сезоне. После этого Бэллингем положил два. Отличный игрок
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Дилшод
это заслуженная победа Белиннгема
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+12
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данислам дадыбаев
после выхода Кавамингы игра началась
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+10
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Мел Тур
Что они могут сказать ёще? Они не скажут правду о себе что они провалили игру лучше по привычке ныть и жаловаться на свою судьбу
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Mister Ghost
Как же достали такие комментарии незаслуженно или заслуженно, побеждает тот кто больше забил, реал это сделал и все, значит заслужили победу!
Да поражение очень обидное, но в этом вина только самой барсы, отговорки бессмысленны. Почему нельзя этот факт просто принять.
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Avazbek Rasulov
Ответ данислам дадыбаев
после выхода Кавамингы игра началась
Были бы Деёнг и Педри, думаю они не смогли никак начать))
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igorkruglov
Ответ Avazbek Rasulov
Были бы Деёнг и Педри, думаю они не смогли никак начать))
зачем думать, сезон длинный еще всех увидим
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Avazbek Rasulov
Ответ igorkruglov
зачем думать, сезон длинный еще всех увидим
ИНШААЛЛАХ!
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