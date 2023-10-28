3 игрока получили допуск от врачей «Барсы» – они сыграют против «Реала», но не выйдут в старте

Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья получили медицинский допуск к участию в сегодняшнем класико, сообщает Хави Мигель из Diario AS.

Однако все три игрока не выйдут в старте, из-за физического состояния они начнут игру только со скамейки. В отличие от предыдущих матчей, Хави отказался объявлять состав на игру до ее начала. Это связано с проблемами «Барсы» с травмами в этом сезоне, а также из-за статуса матча.

А вот Педри и Серджи Роберто, скорее всего, не примут участия в класико, хотя Педри был замечен на тренировке на этой неделе.