FC BARCELONA
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3 игрока получили допуск от врачей «Барсы» – они сыграют против «Реала», но не выйдут в старте

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Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья получили медицинский допуск к участию в сегодняшнем класико, сообщает Хави Мигель из Diario AS.

Однако все три игрока не выйдут в старте, из-за физического состояния они начнут игру только со скамейки. В отличие от предыдущих матчей, Хави отказался объявлять состав на игру до ее начала. Это связано с проблемами «Барсы» с травмами в этом сезоне, а также из-за статуса матча.

А вот Педри и Серджи Роберто, скорее всего, не примут участия в класико, хотя Педри был замечен на тренировке на этой неделе.

Se va o se queda? Este será el futuro de Robert Lewandowski en el Barcelona

3 комментария

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Роман Глазков
Педри так редко играть стал, что я уже не помню, как при нем барса играет
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Rachid
То что Лёва, Кунде и Рафинья будут на скамейке запасных - уже хорошая подстраховка для пацанов дубля Барсы!
+2
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FanRocstar
А Френки как? или про него забыли.
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