Роналдиньо готовится к класико! Поделился фотографией, которая пестрит легендами

Меньше суток осталось до первого класико в нынешнем сезоне. «Барселона» и «Мадрид» сыграют в рамках 11-го тура Ла Лиги.

В преддверии долгожданного матча Роналдиньо обратился к экс-клубу: «Воспоминания о класико. Força Barça».

Бразилец поделился фотографией, которая пестрит легендами. Просто взгляните на одну только стенку из игроков «Мадрида».

Это фото было сделано 25 апреля 2004 года. В том матче «Барса» на выезде обыграла «Реал» со счетом 2:1. Авторами голов стали Солари, Хави и Клюйверт.

История!