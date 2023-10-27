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Роналдиньо готовится к класико! Поделился фотографией, которая пестрит легендами

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Меньше суток осталось до первого класико в нынешнем сезоне. «Барселона» и «Мадрид» сыграют в рамках 11-го тура Ла Лиги.

В преддверии долгожданного матча Роналдиньо обратился к экс-клубу: «Воспоминания о класико. Força Barça».

Бразилец поделился фотографией, которая пестрит легендами. Просто взгляните на одну только стенку из игроков «Мадрида».

Это фото было сделано 25 апреля 2004 года. В том матче «Барса» на выезде обыграла «Реал» со счетом 2:1. Авторами голов стали Солари, Хави и Клюйверт.

История!

2 комментария

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Гномович!
сколько пафоса, просто обычная игра Королей из Мадрида против середняка ЛЕ
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