Роналдиньо готовится к класико! Поделился фотографией, которая пестрит легендами
Меньше суток осталось до первого класико в нынешнем сезоне. «Барселона» и «Мадрид» сыграют в рамках 11-го тура Ла Лиги.
В преддверии долгожданного матча Роналдиньо обратился к экс-клубу: «Воспоминания о класико. Força Barça».
Бразилец поделился фотографией, которая пестрит легендами. Просто взгляните на одну только стенку из игроков «Мадрида».
Это фото было сделано 25 апреля 2004 года. В том матче «Барса» на выезде обыграла «Реал» со счетом 2:1. Авторами голов стали Солари, Хави и Клюйверт.
История!
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