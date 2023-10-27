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😳 «Их лучший игрок». Вы не угадаете, кого Гави считает сильнейшим футболистом мадридского «Реала» 😲

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Полузащитника «Барселоны» Гави попросили назвать лучшего футболиста мадридского «Реала».

«Мне очень нравится Тчуамени как футболист. Думаю, что это лучший игрок в «Реале», – заявил Гави.

Напомним, что в субботу состоится класико. Вполне возможно, что именно противостояние Гави и Орельена Тчуамени в центральной зоне станет ключевым событием матча.

Неудивительно, что Гави выделил француза. Возможно, что он видит в нем себя: оба игрока любят играть агрессивно, развивать атаки, руководить обороной.

А кто вам больше по душе – Гави или Тчуамени?

4 комментария

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Илья Манахов
Ответ Asker Nourusov
гави это сопляк, которому не хватает шапалак , от пуйоля ( он бы , точно поставил его на место)
всмысле на место, что с ним не так. он часто Фолит но это издержки позиции на поле а не бездумная грубость. кто действительно заслуживает чапалах это Винисиус который вечно жалуется на все подряд.
+19
-2
+17
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Kos Iniesta
Гави, это Ван Боммел и Эдгар Давидс в одном флаконе!
+14
-4
+10
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predMBAPPE
и правда не угадал)))😎
+1
-1
0
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