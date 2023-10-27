😳 «Их лучший игрок». Вы не угадаете, кого Гави считает сильнейшим футболистом мадридского «Реала» 😲

Полузащитника «Барселоны» Гави попросили назвать лучшего футболиста мадридского «Реала».

«Мне очень нравится Тчуамени как футболист. Думаю, что это лучший игрок в «Реале», – заявил Гави.

Напомним, что в субботу состоится класико. Вполне возможно, что именно противостояние Гави и Орельена Тчуамени в центральной зоне станет ключевым событием матча.

Неудивительно, что Гави выделил француза. Возможно, что он видит в нем себя: оба игрока любят играть агрессивно, развивать атаки, руководить обороной.

А кто вам больше по душе – Гави или Тчуамени?