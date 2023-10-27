«Мама больше не смотрит мои матчи»: Гави честно высказался о своем игровом стиле

Гави известен своим боевым поведением на пол. Он одним из первых лезет в стычки, чтобы заступиться за одноклубников. Полузащитник не боится совершать любые подкаты, в том числе головой.

Иногда кажется, что инстинкта самосохранения у Пабло просто нет.

В беседе с DAZN Гави рассказал, что его игровой стиль беспокоит самых близких:

«Мой игровой стиль? Ну, мама больше не смотрит мои матчи. Честно говоря, она очень напугана. Каждый раз перед тем, как я уезжаю на матч, мама мне говорит: «Будь осторожен, не ввязывайся ни в какие драки, что бы там ни произошло». Я всегда стараюсь успокоить ее, чтобы она как можно меньше переживала».

При этом полузащитник осознает, что иногда рискует своим и чужим здоровьем напрасно:

«Во время матча приходится очень быстро соображать и принимать решения. Вот и я стараюсь делать это быстро. Уже после игры смотрю на эти эпизоды [с подкатами головой] холодным взглядом и, честно, иногда становится немного страшно. На на поле, когда ты разгорячен, тебя ничего не волнует».

Любопытно, что при этом Гави – один из самых стойких игроков нынешней «Барсы». За 108 матчей в первой команде он пропустил лишь две игры. В декабре 2021 года испанец слег от ковида. Гораздо чаще он не может выходить на поле из-за дисквалификаций.

Может, с возрастом станет играть осторожнее?