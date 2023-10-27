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«Мама больше не смотрит мои матчи»: Гави честно высказался о своем игровом стиле

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Гави известен своим боевым поведением на пол. Он одним из первых лезет в стычки, чтобы заступиться за одноклубников. Полузащитник не боится совершать любые подкаты, в том числе головой. 

Иногда кажется, что инстинкта самосохранения у Пабло просто нет.

В беседе с DAZN Гави рассказал, что его игровой стиль беспокоит самых близких:

«Мой игровой стиль? Ну, мама больше не смотрит мои матчи. Честно говоря, она очень напугана. Каждый раз перед тем, как я уезжаю на матч, мама мне говорит: «Будь осторожен, не ввязывайся ни в какие драки, что бы там ни произошло». Я всегда стараюсь успокоить ее, чтобы она как можно меньше переживала».

При этом полузащитник осознает, что иногда рискует своим и чужим здоровьем напрасно:

«Во время матча приходится очень быстро соображать и принимать решения. Вот и я стараюсь делать это быстро. Уже после игры смотрю на эти эпизоды [с подкатами головой] холодным взглядом и, честно, иногда становится немного страшно. На на поле, когда ты разгорячен, тебя ничего не волнует».

Любопытно, что при этом Гави – один из самых стойких игроков нынешней «Барсы». За 108 матчей в первой команде он пропустил лишь две игры. В декабре 2021 года испанец слег от ковида. Гораздо чаще он не может выходить на поле из-за дисквалификаций.

Может, с возрастом станет играть осторожнее?

12 комментариев

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& Co1366
С виду такой хрупкий, а на самом деле какой бесстрашный 🚩
+17
-3
+14
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FOOTBALL
После Маскерано такой как Гави оооочень не хватало Барсе. Гави топор, и пахарь
+12
-3
+9
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Nogoi89
Ответ & Co1366
С виду такой хрупкий, а на самом деле какой бесстрашный 🚩
Это, какой хрупкий он с виду? Такая табуретка со здоровенной шеей и низкой посадкой. Крепыш
+9
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RowLD
Ему бы ещё немного поучиться себя контролировать и не совершать совсем уж глупых и не нужных фолов, тогда ему точно цены не будет. А так, хоть его поведение мне не нравится, боец он такой, каких поискать, костьми ляжет за команду и отдаст всего себя. Это в нём, как в игроке Барсы, я очень ценю
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Игорь Климов
Гави настоящий боец для Барселоны, молодец!
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Бронислав Каминский
Ответ & Co1366
С виду такой хрупкий, а на самом деле какой бесстрашный 🚩
Не знаю,где он хрупким вам показался)У него одна нога,как Педри весь целиком
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Дима Сысаль
Мне Джон Терри вспомнился ) тот тоже головой нырял
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predMBAPPE
на твою игру мне больно смотреть, понимаю твою маму как мы все вместе впринципе)))
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& Co1366
Ответ Бронислав Каминский
Не знаю,где он хрупким вам показался)У него одна нога,как Педри весь целиком
Вообще то, да - при одинаковом росте, аж на 10 кг тяжелее Педри.
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Rusik Magomedov
Ответ & Co1366
С виду такой хрупкий, а на самом деле какой бесстрашный 🚩
он 70 кг весит
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