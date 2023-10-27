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«Не буду делать намеков». Хави заявил, что Левандовски должен сам заявить о своей готовности к матчу с «Реалом»

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Хави дал комментарий по поводу готовности Левандовского к матчу с «Реалом».

«Если Левандовски скажет мне, что он на 100% готов, то он выйдет в старте.

Роберт в порядке, он закончил тренировку в хорошем настроении, но я ничего здесь не буду заявлять. Не собираюсь делать никаких намеков», - заявил Хави.

Lewandowski training in Miami

Отметим, что сегодня Левандовски провел полную тренировку с основным составом «Барселоны». Однако до сих пор неизвестно, сможет ли поляк выйти в стартовом составе сине-гранатовых на предстоящий класико.

Левандовски пропустил два последних матча «Барселоны» из-за небольшого повреждения.

Польский нападающий остается лучшим бомбардиром «Барсы» в этом сезоне, имея на счету шесть голов и четыре результативных передачи в 10 играх. Матч с «Реалом» состоится завтра.

4 комментария

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TAGAY
не надо никем рисковать! отрыв 2 очка или отставание 4 очка сейчас ничего не значит а игроки нужны в хорошей форме. выпустить надо тех кто готов
Феликс-Ферран-Раф
Гави-Гюндо-Фермин
Бальде-Крис-Араухо-Канселу
норм состав, а восстанавливающие игроки пусть со скамейку начнут, если могут, усилят в конце матча.
+3
-1
+2
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fcb812
Рискованно это все конечно,
Но не менее рискованно чем начинать матч с Ферраном в роли девятки

Я заинтригован,
Матч будет огнемет 🔥💙❤️
+2
-1
+1
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