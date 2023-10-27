«Не буду делать намеков». Хави заявил, что Левандовски должен сам заявить о своей готовности к матчу с «Реалом»
Хави дал комментарий по поводу готовности Левандовского к матчу с «Реалом».
«Если Левандовски скажет мне, что он на 100% готов, то он выйдет в старте.
Роберт в порядке, он закончил тренировку в хорошем настроении, но я ничего здесь не буду заявлять. Не собираюсь делать никаких намеков», - заявил Хави.
Отметим, что сегодня Левандовски провел полную тренировку с основным составом «Барселоны». Однако до сих пор неизвестно, сможет ли поляк выйти в стартовом составе сине-гранатовых на предстоящий класико.
Левандовски пропустил два последних матча «Барселоны» из-за небольшого повреждения.
Польский нападающий остается лучшим бомбардиром «Барсы» в этом сезоне, имея на счету шесть голов и четыре результативных передачи в 10 играх. Матч с «Реалом» состоится завтра.
Феликс-Ферран-Раф
Гави-Гюндо-Фермин
Бальде-Крис-Араухо-Канселу
норм состав, а восстанавливающие игроки пусть со скамейку начнут, если могут, усилят в конце матча.
Но не менее рискованно чем начинать матч с Ферраном в роли девятки
Я заинтригован,
Матч будет огнемет 🔥💙❤️