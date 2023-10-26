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Левандовского и Де Йонга рассмешил промах Араухо со штрафного. Рональд мило прокомментировал реакцию одноклубников

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В «Барселоне» отличная атмосфера!

Каталонцы одолели «Шахтер» (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, но при этом на поле был далеко не оптимальный состав. Значительное количество звездных игроков из-за травм наблюдало за матчем с трибун, и порой они не могли сдержать эмоции при виде ошибок своих товарищей.

Ближе к концу игры Рональд Араухо неожиданно получил право пробить штрафной, но защитник отправил мяч выше ворот.

Левандовски, Де Йонг и Гави встретили промах своего партнера по команде смехом и фейспалмами, но Рональда это совсем не задело.

В своем инстаграме уругваец выложил видео реакции партнеров по команде, сопроводив его парой смеющихся смайликов.

Вероятно, Роберт и Френки думали, что справились бы лучше, но штрафные — настоящая головная боль для «Барсы». С мая 2021 года каталонцы забивали со стандарта лишь раз — Ферран Торрес смог реализовать удар в матче с «Бетисом» в сентябре этого года.

Несмотря на этот недостаток, «блауграна» уверенно начала этот сезон, не потерпев ни одного поражения ни в Ла Лиге, ни в еврокубках. В конце этого месяца ей предстоит судьбоносная встреча с «Реалом». 

8 комментариев

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Funny lepka
Классно, что у них дружелюбная атмосфера в команде.Это очень важно, тем более когда вы почти живете вместе.
+18
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predMBAPPE
я думаю после матча Рональд глядя на повторе сам поржал, особенно с этих двоих😂👍
+13
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Негрейра
Левандовски бы лучше сам научился бить штрафные. А то каждый удар в стенку или выше
+14
-1
+13
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Puyol Carles
Главное в этой новости судьбоностность предстоящего матча. Спасибо автору за такую оценку
+1
0
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Гласящий Истину!
В Барсе нет штатного исполнителя штрафных ударов, как и штатного пенальтиста. Нет игрока, умеющего исполнять эти важнейшие элементы. Исполнить может естественно каждый, мастерски исполнить - никто...
Хорошая атмосфера в клубе и веселье - это классно. Главное, чтобы все это осталась после класико...
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Роман Лазарев
Ответ Негрейра
Левандовски бы лучше сам научился бить штрафные. А то каждый удар в стенку или выше
В Барсе штрафные исполняет кто угодно, но не Лёва. А вообще да, ему бы подтянуть чуйку, чтоб перестал лупить во вратаря или защитников
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Орынгали Амирханов
Ответ Puyol Carles
Главное в этой новости судьбоностность предстоящего матча. Спасибо автору за такую оценку
Решается судьба Чави ? В чем судьбаносность ? Идёт только 11 тур
0
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Puyol Carles
Ответ Орынгали Амирханов
Решается судьба Чави ? В чем судьбаносность ? Идёт только 11 тур
Может претензии к автору должны быть? Новость читали?
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