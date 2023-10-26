Левандовского и Де Йонга рассмешил промах Араухо со штрафного. Рональд мило прокомментировал реакцию одноклубников

В «Барселоне» отличная атмосфера!

Каталонцы одолели «Шахтер» (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, но при этом на поле был далеко не оптимальный состав. Значительное количество звездных игроков из-за травм наблюдало за матчем с трибун, и порой они не могли сдержать эмоции при виде ошибок своих товарищей.

Ближе к концу игры Рональд Араухо неожиданно получил право пробить штрафной, но защитник отправил мяч выше ворот.

Левандовски, Де Йонг и Гави встретили промах своего партнера по команде смехом и фейспалмами, но Рональда это совсем не задело.

В своем инстаграме уругваец выложил видео реакции партнеров по команде, сопроводив его парой смеющихся смайликов.

Вероятно, Роберт и Френки думали, что справились бы лучше, но штрафные — настоящая головная боль для «Барсы». С мая 2021 года каталонцы забивали со стандарта лишь раз — Ферран Торрес смог реализовать удар в матче с «Бетисом» в сентябре этого года.

Несмотря на этот недостаток, «блауграна» уверенно начала этот сезон, не потерпев ни одного поражения ни в Ла Лиге, ни в еврокубках. В конце этого месяца ей предстоит судьбоносная встреча с «Реалом».