Во время матча «Барса» — «Шахтер» тренер донецкой команды попросил автограф у двух игроков каталонцев. И речь не о Левандовском
Не упустил шанс.
В среду «Барса» уверенно обыграла «Шахтер» на «Монжуике», продолжив свою победную серию на групповом этапе ЛЧ. Каталонцам пришлось обходиться без изрядного количества ключевых игроков: с трибун за матчем наблюдали Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Педри, Рафинья, Серджи Роберто и Жюль Кунде в компании дисквалифицированного Гави.
Элита «блауграны» наблюдала за игрой, эмоционально реагируя на промахи своих товарищей на поле и даже раздавая автографы.
Во время матча один из тренеров донецкой команды поднялся к травмированным игрокам, чтобы попросить расписаться на припасенных фотографиях.
Педри удивился, увидев приближающегося к нему тренера в оранжевой форме, но без вопросов оставил автограф.
Так же поступил и Гави.
Возможно, кто-то из детей тренера «Шахтера» попросил об автографах соперников, а, может быть, он и сам является поклонником двух обладателей «Golden Boy».
В следующую встречу между «Барсой» и «горняками» эти двое уже наверняка будут на поле, а не на трибунах. И тренер донецкого клуба сможет увидеть их в действии.
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Шахтер вернется в Донецк, уже очень скоро, отстроит заново красавец стадион Донбасс Арену, которую засрали и разворовали оккупанты и превратили в подобие своей страны