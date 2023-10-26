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Во время матча «Барса» — «Шахтер» тренер донецкой команды попросил автограф у двух игроков каталонцев. И речь не о Левандовском

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Не упустил шанс.

В среду «Барса» уверенно обыграла «Шахтер» на «Монжуике», продолжив свою победную серию на групповом этапе ЛЧ. Каталонцам пришлось обходиться без изрядного количества ключевых игроков: с трибун за матчем наблюдали Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Педри, Рафинья, Серджи Роберто и Жюль Кунде в компании дисквалифицированного Гави.

Элита «блауграны» наблюдала за игрой, эмоционально реагируя на промахи своих товарищей на поле и даже раздавая автографы.

Во время матча один из тренеров донецкой команды поднялся к травмированным игрокам, чтобы попросить расписаться на припасенных фотографиях.

Педри удивился, увидев приближающегося к нему тренера в оранжевой форме, но без вопросов оставил автограф.

Так же поступил и Гави.

Возможно, кто-то из детей тренера «Шахтера» попросил об автографах соперников, а, может быть, он и сам является поклонником двух обладателей «Golden Boy».

В следующую встречу между «Барсой» и «горняками» эти двое уже наверняка будут на поле, а не на трибунах. И тренер донецкого клуба сможет увидеть их в действии.

20 комментариев

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затридня
Ответ Илья Манахов
Шахтёр настолько же Донецкая команда, насколько честные судьи в ла лиге
Я и сотня моих знакомых, родом из Донецка, болеем за Шахтер и ждём возвращения команды домой. Конопля, Трубин и Ракицкий родом тоже из Донецка. Не верьте всему, что несётся из ящика.
+47
-15
+32
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Гласящий Истину!
Наверняка дети попросили... Гави и Педри - молодцы. Звёздной болезни не имеют.
+18
-3
+15
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Илья Манахов
Шахтёр настолько же Донецкая команда, насколько честные судьи в ла лиге
+32
-27
+5
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ljolik888
Молодцы, кто-то в этот день стал счастливым !
+5
-1
+4
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DMLTKV
Ответ затридня
Я и сотня моих знакомых, родом из Донецка, болеем за Шахтер и ждём возвращения команды домой. Конопля, Трубин и Ракицкий родом тоже из Донецка. Не верьте всему, что несётся из ящика.
Ракицкий родом не из Донецка
+5
-1
+4
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Den
Ответ Владимир Романов
Футбол давно перестал быть игрой. Это шоу! А в самой "Барсе" много ли испанцев, тем более каталонцев?
как раз таки в Барсе достаточно испанцев, а вот в реале почти все африканцы
+5
-1
+4
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Михаил Зобнин
А круто!)
+5
-2
+3
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kazus
Я бы не сказал, что уверенно обыграла. Шахтёр не плохо играл во втором тайме, в отличие от Барсы, и имел иного моментов отыграться
+3
-1
+2
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Alexander Sragovich
Ответ Yuriy Chistyakov
Когда-то давно, +- лет 5 назад, случайно наткнулся на матч Шахтёра, там было 8 бразильцев на 3 украинцев
А сколько Истанцев в Реале 😂
+2
0
+2
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Alexlagodny
Ответ Владимир Романов
Футбол давно перестал быть игрой. Это шоу! А в самой "Барсе" много ли испанцев, тем более каталонцев?
Больше, чем в Реале.
+2
0
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Umidcan Nurcan
Ответ Den
как раз таки в Барсе достаточно испанцев, а вот в реале почти все африканцы
согласен, поддддерживаю!
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Nerazzurri-88
Ответ Скаут Селуса
исТанцев- не одного
нИ одного
+1
-1
0
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Alexander Sragovich
Ответ Скаут Селуса
исТанцев- не одного
Хорошо, Испанцев....
0
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Гласящий Истину!
Ответ UnforgivenX2
мечты, мечты - какая радость. мечты ушли, осталась гадость... )))
Мы рождены, что б сказку сделать былью...
Донецк - это Украина! Так было, есть и будет! Это знает уважает и признаёт весь мир, кроме кучки *****
Шахтер вернется в Донецк, уже очень скоро, отстроит заново красавец стадион Донбасс Арену, которую засрали и разворовали оккупанты и превратили в подобие своей страны
+3
-3
0
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UnforgivenX2
Ответ Гласящий Истину!
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мечты, мечты - какая радость. мечты ушли, осталась гадость... )))
+1
-1
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бек саидов
Ответ Илья Манахов
Шахтёр настолько же Донецкая команда, насколько честные судьи в ла лиге
Мансано- самый честный судья в ла лиге . халамадрид ..
+1
-1
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Скаут Селуса
Ответ Alexander Sragovich
А сколько Истанцев в Реале 😂
исТанцев- не одного
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Гласящий Истину!
Ответ затридня
Я и сотня моих знакомых, родом из Донецка, болеем за Шахтер и ждём возвращения команды домой. Конопля, Трубин и Ракицкий родом тоже из Донецка. Не верьте всему, что несётся из ящика.
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