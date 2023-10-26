Во время матча «Барса» — «Шахтер» тренер донецкой команды попросил автограф у двух игроков каталонцев. И речь не о Левандовском

Не упустил шанс.

В среду «Барса» уверенно обыграла «Шахтер» на «Монжуике», продолжив свою победную серию на групповом этапе ЛЧ. Каталонцам пришлось обходиться без изрядного количества ключевых игроков: с трибун за матчем наблюдали Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Педри, Рафинья, Серджи Роберто и Жюль Кунде в компании дисквалифицированного Гави.

Элита «блауграны» наблюдала за игрой, эмоционально реагируя на промахи своих товарищей на поле и даже раздавая автографы.

Во время матча один из тренеров донецкой команды поднялся к травмированным игрокам, чтобы попросить расписаться на припасенных фотографиях.

Педри удивился, увидев приближающегося к нему тренера в оранжевой форме, но без вопросов оставил автограф.

Так же поступил и Гави.

Возможно, кто-то из детей тренера «Шахтера» попросил об автографах соперников, а, может быть, он и сам является поклонником двух обладателей «Golden Boy».

В следующую встречу между «Барсой» и «горняками» эти двое уже наверняка будут на поле, а не на трибунах. И тренер донецкого клуба сможет увидеть их в действии.