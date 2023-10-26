Левандовски празднует гол Торреса в Лиге чемпионов: Ферран продолжает забивать в отсутствии Роберта

Роберт Левандовски выглядел счастливым, наблюдая, как Ферран Торрес забил гол в ворота донецкого «Шахтера» в прошедшем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Ферран забил два гола в четырех матчах, пока Левандовски восстанавливается после травмы. Еще неясно, сможет ли Роберт сыграть с «Реалом» в ближайшие выходные, но вполне возможно, что Торрес все равно попадет в стартовый состав.

А кого из футболистов вы хотели бы видеть в класико?