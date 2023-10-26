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Левандовски празднует гол Торреса в Лиге чемпионов: Ферран продолжает забивать в отсутствии Роберта

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Роберт Левандовски выглядел счастливым, наблюдая, как Ферран Торрес забил гол в ворота донецкого «Шахтера» в прошедшем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Ферран забил два гола в четырех матчах, пока Левандовски восстанавливается после травмы. Еще неясно, сможет ли Роберт сыграть с «Реалом» в ближайшие выходные, но вполне возможно, что Торрес все равно попадет в стартовый состав.

А кого из футболистов вы хотели бы видеть в класико?

2 комментария

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ljolik888
У Торреса очень хорошая статистика в лиге Чемпионов . Надеюсь не сбавит оборотов и продолжит в том же духе . Ну а Левандовски дойдёт до кругленькой даты ( сто голов ) как можно быстрее . Удачи - ждём !
+3
0
+3
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cektor
радуется за товарища по команде
+4
-2
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