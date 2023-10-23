«Ты обязан!» Жоау Канселу подшутил над 17-летним Гиу, который своим дебютом принес «Барсе» победу над «Атлетиком»
Придется проставляться!
17-летний форвард Марк Гиу шедеврально дебютировал в матче против «Атлетика», забив свой первый гол со второго касания менее чем за минуту.
Этот фантастический момент привел в восторг не только самого юношу, но и всю команду.
«Ты обязан купить нам ужин. Теперь ты должен купить нам ужин в «Макдональдсе»!» — прокричал Жоау Канселу Марку, празднуя победу после финального свистка.
Португалец знает толк в шутках!
Но даже если 17-летний игрок не питает типичной для молодежи любви к фастфуду, то после такого дебюта ему точно стоит угостить товарищей по команде ужином. Возможно, в одном из шикарных ресторанов Барселоны.
Такое нельзя не отпраздновать.
А то прибежит один знаменитый бельгиец и съест весь ужин