«Ты обязан!» Жоау Канселу подшутил над 17-летним Гиу, который своим дебютом принес «Барсе» победу над «Атлетиком»

Придется проставляться!

17-летний форвард Марк Гиу шедеврально дебютировал в матче против «Атлетика», забив свой первый гол со второго касания менее чем за минуту.

Этот фантастический момент привел в восторг не только самого юношу, но и всю команду.

«Ты обязан купить нам ужин. Теперь ты должен купить нам ужин в «Макдональдсе»!» — прокричал Жоау Канселу Марку, празднуя победу после финального свистка.

Португалец знает толк в шутках!

Но даже если 17-летний игрок не питает типичной для молодежи любви к фастфуду, то после такого дебюта ему точно стоит угостить товарищей по команде ужином. Возможно, в одном из шикарных ресторанов Барселоны.

Такое нельзя не отпраздновать.