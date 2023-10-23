FC BARCELONA
Блог

«Ты обязан!» Жоау Канселу подшутил над 17-летним Гиу, который своим дебютом принес «Барсе» победу над «Атлетиком»

Клубы Клубы
Марк Гиу Марк Гиу
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Жоау Канселу Жоау Канселу
Футбол Футбол

Придется проставляться!

17-летний форвард Марк Гиу шедеврально дебютировал в матче против «Атлетика», забив свой первый гол со второго касания менее чем за минуту.

Этот фантастический момент привел в восторг не только самого юношу, но и всю команду.

«Ты обязан купить нам ужин. Теперь ты должен купить нам ужин в «Макдональдсе»!» — прокричал Жоау Канселу Марку, празднуя победу после финального свистка.

Португалец знает толк в шутках!

Но даже если 17-летний игрок не питает типичной для молодежи любви к фастфуду, то после такого дебюта ему точно стоит угостить товарищей по команде ужином. Возможно, в одном из шикарных ресторанов Барселоны.

Такое нельзя не отпраздновать.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pirnepes Orazgeldiyew
да это нужна праздновать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enejan
Макдональдс?......АЗАР вошёл в чат 😅😅
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор
ТИШЕ БУДЬТЕ!
А то прибежит один знаменитый бельгиец и съест весь ужин
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий