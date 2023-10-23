После великолепного дебюта Гиу не сдерживал эмоций. Его встреча с Хави в подтрибунке вышла очень теплой

Марк Гиу навсегда запомнит матч против «Атлетика», в котором он дебютировал за первую команду «Барселоны». 17-летний парень выбежал на поле, заменив еще одного воспитанника «Ла Масии» Фермина Лопеса. Через 35 секунд он заколотил победный гол со второго касания, заслужив стоячие аплодисменты от Роберта Левандовски и Френки де Йонга.

Можно представить, какая буря эмоций была в сердце юного дебютанта, и он совсем не скрывал своего восторга. Марк страстно отпраздновал со всей командой...

А после финального свистка на пути к раздевалке, подпрыгивая от восторга, подлетел к Хави, подарившему ему этот момент.

Разве это не чудо?