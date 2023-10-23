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После великолепного дебюта Гиу не сдерживал эмоций. Его встреча с Хави в подтрибунке вышла очень теплой

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Марк Гиу навсегда запомнит матч против «Атлетика», в котором он дебютировал за первую команду «Барселоны». 17-летний парень выбежал на поле, заменив еще одного воспитанника «Ла Масии» Фермина Лопеса. Через 35 секунд он заколотил победный гол со второго касания, заслужив стоячие аплодисменты от Роберта Левандовски и Френки де Йонга.

Можно представить, какая буря эмоций была в сердце юного дебютанта, и он совсем не скрывал своего восторга. Марк страстно отпраздновал со всей командой...

А после финального свистка на пути к раздевалке, подпрыгивая от восторга, подлетел к Хави, подарившему ему этот момент.

Разве это не чудо?

4 комментария

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Егор
Какой Хави маленький по сравнению с Гиу 😂
Только одному 43, а второму всего 17)
+1
0
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Игорь Климов
Отличный вышел дебют у Гиу!
+2
-2
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О Леон
Когда Хави выходил на поле как игрок, то по игре, все сразу становились маленькими рядом с ним!
0
0
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Вальдано
Гиу обязан проставить Хави и Феликсу.😄👍
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