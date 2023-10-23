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Для воспитанников Ла Масии в «Барселоне» есть строгие правила. Их ввели для молодых игроков еще несколько лет назад

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Ничего сложного, но работает.

Во вчерашнем домашнем матче против «Атлетика» (1:0) победный мяч забил 18-летний воспитанник академии «Барселоны» Марк Гиу. Для него это была дебютная игра и все случилось уже после первого же касания.

Таким образом очередной воспитанник Ла Масии привлек внимание к себе и знаменитой академии. На пути к первой команде каждый молодой игрок должен следовать строгим правилам, которые призваны помочь быть более серьезным в будущем.

По данным AS, игрокам Ла Масии запрещено красить волосы в яркие цвета − это правило появилось в 2021 году благодаря директору молодежного сектора клуба Хосе Рамона Алексанко.

В раздевалке, во время тренировок и матчей строго запрещено пользоваться мобильными телефонами: они должны быть сданы представителю клуба по прибытии в тренировочный центр.

Как утверждает источник, если кто-то из воспитанников нарушит любое из правил, то будут применены жесткие санкции.

На данный момент в «Барселоне» около основы или в ней находится сразу трое молодых игроков из Ла Масии: Марк Гиу, Фермин Лопес и Ламин Ямаль. Получается, что правила работают.

5 комментариев

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Sadullo
Барса кошмарит в етом сезоне соперников
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Best game on Earth
Вот если б Гиу покрасился в ярко-оранжевый, то не не забил бы. Насчёт телефонов согласен.
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Sf Ggh
Ему 17 лет
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Игорь Климов
Очень перспективная молодёжь у Барселоны.
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