😮 Похоже, что Гиу забил не только благодаря таланту, но и наставлениям Хави. Камеры поймали момент, как тренер давал Марку указания 🤯

Вчера «Барселона» с трудом одолела «Атлетик Бильбао», забив лишь в конце матча благодаря вышедшему на замену юниору.

Марк Гиу появился на поле на 79-й минуте, а спустя 33 секунды уже вывел «Барсу» вперед.

Эта история активно обсуждается в испанских СМИ, но самое интересное - это наставления Хави 17-летнему дебютанту.

Главный тренер усердно объяснял Гиу, как нужно действовать. И, похоже, что получилось.

И что случилось в итоге:

Задание выполнено!