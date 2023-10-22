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😮 Похоже, что Гиу забил не только благодаря таланту, но и наставлениям Хави. Камеры поймали момент, как тренер давал Марку указания 🤯

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Вчера «Барселона» с трудом одолела «Атлетик Бильбао», забив лишь в конце матча благодаря вышедшему на замену юниору.

Марк Гиу появился на поле на 79-й минуте, а спустя 33 секунды уже вывел «Барсу» вперед.

Эта история активно обсуждается в испанских СМИ, но самое интересное - это наставления Хави 17-летнему дебютанту.

Главный тренер усердно объяснял Гиу, как нужно действовать. И, похоже, что получилось.

И что случилось в итоге:

Задание выполнено!

3 комментария

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Игорь Климов
Хави отлично работает с молодыми игроками в Барселоне, респект!
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