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Готовы зажечь в класико🤘 Хави и звезды «Барселоны» представили коллекцию одежды в сотрудничестве с The Rolling Stones

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«Барселона» готова зажечь в класико против «Мадрида»!

Ранее стало известно, что в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify, «Барса» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом британской рок-группы The Rolling Stones.

Нанесение логотипа The Rolling Stones на форму приурочат к выходу альбома Hackneys Diamonds, который запланирован на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.

В официальных магазинах «Барселоны» уже появилась коллекция одежды с символикой легендарной группы, а главный тренер команды Хави и некоторые футболисты ее примерили. 

4 комментария

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Абдул Абакаев
Хави круто выглядит
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fcb812
Хави в полном порядке,чистый отец 🔥
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ljolik888
Хорошая сделка как для Барселоны , так и для Спотифай. Сейчас майки разберутся как горячие пирожки . Вот вам и денюшка в карман и плюс отличная реклама !
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