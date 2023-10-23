Готовы зажечь в класико🤘 Хави и звезды «Барселоны» представили коллекцию одежды в сотрудничестве с The Rolling Stones

«Барселона» готова зажечь в класико против «Мадрида»!

Ранее стало известно, что в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify, «Барса» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом британской рок-группы The Rolling Stones.

Нанесение логотипа The Rolling Stones на форму приурочат к выходу альбома Hackneys Diamonds, который запланирован на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.

В официальных магазинах «Барселоны» уже появилась коллекция одежды с символикой легендарной группы, а главный тренер команды Хави и некоторые футболисты ее примерили.