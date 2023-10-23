😱 В этом сезоне за «Барсу» дебютировали три юных воспитанника Ла Масии. Что задумал Хави?

Хави возглавляет «Барселону» уже два года. Самое время оценить, насколько успешно он вводит в основную команду воспитанников Ла Масии.

В матче с «Бильбао» дебютировал еще один юный талант каталонского клуба. Мы уже показывали реакцию родителей юниора на дебютный гол сына.

В общей сложности наставник «Барселоны» позволил дебютировать уже трем воспитанникам клуба. И это тольк за 10 туров Ла Лиги.

Вот их имена:

1. Ламин Ямаль (16 лет).

2. Фермин Лопес (20 лет).

3. Марк Гиу (17 лет).

Самое потрясающее, что каждый из них уже отметился голом за каталонский клуб. А Гиу хватило для этого 33 секунды.

Новая тенденция в «Барселоне»?