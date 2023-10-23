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😱 В этом сезоне за «Барсу» дебютировали три юных воспитанника Ла Масии. Что задумал Хави?

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Хави возглавляет «Барселону» уже два года. Самое время оценить, насколько успешно он вводит в основную команду воспитанников Ла Масии.

В матче с «Бильбао» дебютировал еще один юный талант каталонского клуба. Мы уже показывали реакцию родителей юниора на дебютный гол сына.

В общей сложности наставник «Барселоны» позволил дебютировать уже трем воспитанникам клуба. И это тольк за 10 туров Ла Лиги.

Вот их имена:

1. Ламин Ямаль (16 лет).

2. Фермин Лопес (20 лет).

3. Марк Гиу (17 лет).

Самое потрясающее, что каждый из них уже отметился голом за каталонский клуб. А Гиу хватило для этого 33 секунды.

Новая тенденция в «Барселоне»?

7 комментариев

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Sadullo
Барселона на правильном пути
+9
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+9
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Егор
А где вот эти нытики со своими "Хави не даёт шанса молодым"?
+6
0
+6
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ljolik888
Чем больше своих , тем крепче финансовое состояние клуба !
+2
0
+2
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x82bp29ypb
Ямаль в прошлом сезоне дебютировал
+2
0
+2
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Rachid
Тенденция очень очевидна и понятна всем адекватным болелам Барсы, что Лапорта и Хави - это одна команда - и это есть Барселона..!!!!….
Хейтеры, что скажите..???…..))))))
+1
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ЧИКО
Талантливая молодёжь успешно дебютирует (ещё в резерве есть несколько талантов) и скоро команда выйдет на вершину. Все этого уже видели и помнят как на поле находились 11 воспитанников Ла Массии и 12-ый сам Гвардиола. Большинство из них стали основным косяком легендарной Барселоны, которая выиграла всё и сборной Испании, которая выиграла ЧМ 2010 года и ЧЕ 2008, 2012 годов. Повторение этих событии не за горами. Вот чего боится Перес…😂😂 Это обязательно случиться и никакое дело Негрейры не поможет. Как и старания Бартомео, Тебаса и других «друзей» завалить Барсу, результата не принесёт…. ФОРЦА БАРСА!!!!
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Serhat Guner
Ответ Егор
А где вот эти нытики со своими "Хави не даёт шанса молодым"?
Красавчик 👍😍
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