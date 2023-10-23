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Лучший дебют в истории? Марк Гиу впервые вышел в составе первой команды и сразу же забил 🔥

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Заслужил стоячие овации от старших товарищей.

Встреча с «Атлетиком» давалась «Барсе» непросто, до 79-й минуты каталонцам никак не удавалось забить, и счет на табло оставался 0:0. Но все изменил воспитанник «блауграны» Марк Гиу.

Хави позволил 17-летнему нападающему выйти на поле вместо Ориоля Ромеу, для парня это стало дебютом в составе первой команды. Испанец решил не терять времени и сразу же влетел в игру, забив с первых касаний! Ему потребовалось на это 23 секунды.

Жоау Феликс отдал ему отличный пас с центра поля, и юноша, набрав сумасшедшую скорость, влетел в штрафную и забил над ногой Унаи Симона, надежно охранявшего ворота своей команды на протяжении всего матча.

Момент был настолько хорош, что Френки де Йонг и Роберт Левандовски, наблюдающие за игрой с трибун, стоя аплодировали 17-летнему таланту «Ла Масии».

После финального свистка Гиу был назван лучшим игроком матча, и в этом нет ничего удивительного.

Марк точно никогда не забудет свой фантастический дебют, когда он принес своей команде победу меньше, чем за минуту ✨

12 комментариев

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olimbek
Ну символично ему дали, парень сразу же показал свой уровень. Но МВП матча это Жоау Феликс. Он сегодня был лидером на поле.
+27
0
+27
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EvilEmpress
Ну как не восхищаться Ла Масией?! В тяжелые времена выручают родные игроки! Талантливых Салаг у Бареслоны, действительно, много!
+14
0
+14
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Игорь Климов
Ответ olimbek
Ну символично ему дали, парень сразу же показал свой уровень. Но МВП матча это Жоау Феликс. Он сегодня был лидером на поле.
Феликс сегодня выдал лучший свой матч за Барселону!
+10
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+10
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Фархад Касимханов
Дирижёр всей игры атаки конечно был Феликс
+7
0
+7
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Marakana
Молодца. Порадовал. Успехов парню. И все же свои воспитанники это алмазы
+3
0
+3
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Валера Зубилин
со второго касания*)
+1
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Soyench Perhatow
Лучший дебють!
+1
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Alexander Sragovich
Тьфу тьфу тьфу чтобы не сглазить, наконец есть не хлюпик а хорошо сложенный нападающий. Но ещё рано судить на сколько он хорош. Фати тоже феерил в начале
+1
0
+1
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Скаут Селуса
Да быстро про Ямаля забыли, даже Рики Пук дольше держался в новых месси.
+2
-2
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инна витенберг
Можно было не выпускать Ромео
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Zhomart Zhanuzakov
Автор, ты ошиблась, Марк заменил не Ориеля Ромеу, а Фермина Лопеса
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Дороф
Ответ EvilEmpress
Ну как не восхищаться Ла Масией?! В тяжелые времена выручают родные игроки! Талантливых Салаг у Бареслоны, действительно, много!
Смотрю я на этого паренька и думаю, что у него общего с Ямалем, Гави, Бальде и Ф.Лопесом? У меня вновь возникает вопрос: кто это, #####, такой?
Но сегодня я ему благодарен. У меня зашла ставка на победу Барсы с точным счетом...
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