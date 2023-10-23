Лучший дебют в истории? Марк Гиу впервые вышел в составе первой команды и сразу же забил 🔥

Заслужил стоячие овации от старших товарищей.

Встреча с «Атлетиком» давалась «Барсе» непросто, до 79-й минуты каталонцам никак не удавалось забить, и счет на табло оставался 0:0. Но все изменил воспитанник «блауграны» Марк Гиу.

Хави позволил 17-летнему нападающему выйти на поле вместо Ориоля Ромеу, для парня это стало дебютом в составе первой команды. Испанец решил не терять времени и сразу же влетел в игру, забив с первых касаний! Ему потребовалось на это 23 секунды.

Жоау Феликс отдал ему отличный пас с центра поля, и юноша, набрав сумасшедшую скорость, влетел в штрафную и забил над ногой Унаи Симона, надежно охранявшего ворота своей команды на протяжении всего матча.

Момент был настолько хорош, что Френки де Йонг и Роберт Левандовски, наблюдающие за игрой с трибун, стоя аплодировали 17-летнему таланту «Ла Масии».

После финального свистка Гиу был назван лучшим игроком матча, и в этом нет ничего удивительного.

Марк точно никогда не забудет свой фантастический дебют, когда он принес своей команде победу меньше, чем за минуту ✨