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«Этот клуб – витрина магазина»: экс-игрок каталонцев не жалеет об уходе из «Барселоны»

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Ферран Жуджла для кого-то был одним из главных талантов «Барселоны». Но пробиться в первую команду «блауграны» у испанца так и не вышло. Летом 2022 года он перебрался в «Брюгге».

В недавнем интервью нападающий откровенно признался, что согласился на предложение каталонцев не из-за трепета перед клубными цветами:

«Когда я подписывал контракт с «Барсой», я даже не думал о первой команде. Моей целью было заявить о себе в профессиональном футболе. Я выбрал «Барсу», потому что этот клуб – витрина магазина.

Когда видишь пустоту [в составе] и понимаешь, что ее нужно кем-то заполнить, тебе должно повезти. Если ты готов, если все складывается в твою пользу, нужно за это хвататься, что я и сделал. Это был мой шанс».

Ферран не жалеет о том, что покинул «Барсу». При этом он считает, что был способен помочь команде:

«Конечно, я думаю, что мог бы стать хорошей заменой для Левандовского. Но когда я уходил, я знал, что в команде и так было много людей, а я хотел играть. Я должен был принять решение, именно это я и сделал».

В минувшем сезоне Жуджла выдал неплохую статистику. Он провел 44 матча за «Брюгге», записав на свой счет 15 голов и 8 ассистов. Во многом его результаты связаны с тренерскими перестановками в бельгийском клубе.

Как думаете, правильно ли поступило руководство «Барсы», отпустив Феррана?

1 комментарий

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ljolik888
Молодец нашёл свой клуб и не плохо себя проявляет . Не возможно всем быть мировыми звездами , так что на свой хлеб он заработает и свой след в истории оставит . Тем более у него ещё вся футбольная жизнь впереди . Удачи !
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+3
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