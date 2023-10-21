Хави назвал игрока, который «идеально» провел международный перерыв

Выступая перед прессой в преддверии матча в «Бильбао», Хави назвал игрока, который «идеально» проявил себя во время международнго перерыва.

«[Рональд] Араухо прекрасно провел этот перерыв в составе сборной. Видно, что он выкладывается на 100%. Мы всегда стараемся его беречь, потому что он – фундаментальная опора команды».

Действительно, в последнее время защитник «Барселоны» был просто феноменален в сборной Уругвая: он совершил решающий рывок против Луиса Диаса в матче с Колумбией и эффективно оттеснил Винисиуса в игре с Бразилией.

Слышать, что центральный защитник готов на все 100% – это, безусловно, хорошая новость для болельщиков, ведь каталонцам предстоит матч с мадридским «Реалом» уже через 9 дней, и все ключевые игроки должны быть в наилучшей форме.