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Хави назвал игрока, который «идеально» провел международный перерыв

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Футбол Футбол

Выступая перед прессой в преддверии матча в «Бильбао», Хави назвал игрока, который «идеально» проявил себя во время международнго перерыва.

«[Рональд] Араухо прекрасно провел этот перерыв в составе сборной. Видно, что он выкладывается на 100%. Мы всегда стараемся его беречь, потому что он – фундаментальная опора команды».

Действительно, в последнее время защитник «Барселоны» был просто феноменален в сборной Уругвая: он совершил решающий рывок против Луиса Диаса в матче с Колумбией и эффективно оттеснил Винисиуса в игре с Бразилией.

Слышать, что центральный защитник готов на все 100% – это, безусловно, хорошая новость для болельщиков, ведь каталонцам предстоит матч с мадридским «Реалом» уже через 9 дней, и все ключевые игроки должны быть в наилучшей форме.

Xavi recovered his philosophy...": Araújo speaks on behalf of the Barça dressing room

3 комментария

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predMBAPPE
лучше всех его провел Месси и Роналду))))
+4
0
+4
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ljolik888
Араухо конечно монстр , но его беречь тоже надо . После перелёта у него будет не так много времяни для востоновления . Правда с другой стороны - играть особо не кому и тут решать Хави . Главное без травм , которые кстати его стали преследовать .
+3
0
+3
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Makto
Конечно Зайнутдинов
+1
-1
0
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