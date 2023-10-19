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«Играть с ними будет чем-то очень особенным». Витор Роке признался, что особенно хочет сыграть с тремя футболистами «Барсы»

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В Каталонии его уже заждались.

Витор Роке ждет не дождется перехода в «Барселону». Новый этап карьеры форварда может начаться уже этой зимой, если это позволит финансовое положение клуба.

Как сказал сам бразилец в интервью Mundo Deportivo, в особенности ему не терпится сыграть с тремя футболистами каталонцев.

«Левандовски, Рафинья и теперь Ламин. Играть со всеми ними будет чем-то очень особенным.

Я уверен, что адаптация будет очень легкой. Я буду усердно работать каждый день, чтобы влиться в команду как можно скорее. Рядом с лучшими игроками мира и в таком клубе, я думаю, адаптироваться будет проще».

Бразилец добавил, что только рад возможности конкурировать с Левандовски за место в составе:

«Да, конечно, я буду находиться с ним в одной раздевалке и постараюсь научиться у него как можно большему, буду следить за каждым его шагом, каждым ударом, чтобы узнать как можно больше и насладиться им, легендой футбола». 

Пока мы не знаем, присоединится ли Роке к команде Хави через два месяца или уже следующим летом, но он определенно станет прекрасным ее дополнением.

2 комментария

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Игорь Климов
Ждём Роке в составе Барселоны!
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ljolik888
Давайка Витор сначала сам вылечись, набери форму и тогда ждём тебя зимой в Барселоне . Уверен игровая практика будет и польза тоже !
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