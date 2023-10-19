Дембеле отговаривал «Барсу» от подписания игрока сборной Франции. Усман привел два аргумента против трансфера

В зимнее трансферное окно Усман Дембеле посоветовал «Барселоне» не подписывать Бенжамена Павара, утверждает Sport. На тот момент защитник выступал за «Баварию».

По данным издания, Усман привел руководству «блауграны» два аргумента против подписания Павара.

Во-первых, Дембеле не был впечатлен игрой Бенжамена и ее качеством. Во-вторых, Усман отмечал, что защитник – личность конфликтная и противоречивая. Павар, по мнению вингера, держался отстраненно в раздевалке сборной Франции.

Действительно, Бенджи сам признавал, что испытывает ментальные проблемы. В беседе с изданием Le Parisien он говорил о депрессии, от которой страдал во время пандемии коронавируса. Более того, инсайдер Ромен Молина сообщал о том, что защитник мог стать причиной конфликта в раздевалке сборной Франции.

А вот тезис Усмана о неудовлетворительном качестве игры Павара – вопрос дискуссионный. В минувшем сезоне защитник провел за «Баварию» 43 матча, в которых забил семь голов и отдал один ассист. В составе Рекордмайстера он стал чемпионом Германии и добрался до 1/4 финала ЛЧ, откуда подопечные Тухеля вылетели от будущих победителей турнира – «Ман Сити».

В недавнем товарищеском матче против сборной Шотландии Бенжамен оформил дубль. Он стал первым игроком со времен Зидана, которому удалось в одном матче дважды забить головой за национальную команду Франции. Дембеле в этой встрече результативными действиями не отметился.

Летом оба игрока сменили клубные прописки. Усман перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ», а Бенджи – из «Баварии» в «Интер».

А вы согласны с мнением Дембеле? Правильно ли он поступил, отговорив руководство «Барсы» от трансфера Павара?