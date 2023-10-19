📸🎥 На класико «Барса» выйдет в форме с лого Rolling Stones. Рассматриваем футболку в деталях

Совсем скоро мы увидим первое в новом сезоне класико. 28 октября «Барселона» примет на своем поле «Мадрид».

На матчи с «королевским клубом» игроки «блауграны» выходят в форме с логотипами музыкантов. Это часть сотрудничества каталонцев со стриминговым сервисом Spotify. Подопечные Хави уже появлялись на поле в футболках с лого рэпера Дрейка.

И с логотипом альбома певицы Розалии.

Наконец, «Барселона» добралась до классики. На грядущее класико каталонцы подготовили футболки с логотипом группы Rolling Stones. Рот с высунутым языком уже давно стал частью поп-культуры.

Выбор «Барсы» и Spotify пал на «роллингов» не просто так. 20 октября группа выпустит новый альбом – первый за 18 лет.

Логотип Rolling Stones также появится на футболках женской команды «Барсы». Девушки выйдут в этой форме на матч с «Севильей».

А вот так «блауграна» анонсировала форму на класико. По сюжету игроки узнают о сделке с «роллингами» из газеты. В Педри врезается почтальон, а когда полузащитник приходит в себя, его встречают удивленные взгляды Рафиньи, Левандовского и Ямаля.

Форма с лого британской группы пока не поступила в продажу. Поклонники «блауграны» могут оформить предзаказ на сайте клуба. А мы детальнее рассмотрим футболки с культовым логотипом.

Саундтреком классики испанского футбола станет классика британского рока. Красиво!

Как вам выбор «Барсы» и Spotify? Хотели бы себе такую футболку?