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📸🎥 На класико «Барса» выйдет в форме с лого Rolling Stones. Рассматриваем футболку в деталях

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Совсем скоро мы увидим первое в новом сезоне класико. 28 октября «Барселона» примет на своем поле «Мадрид».

На матчи с «королевским клубом» игроки «блауграны» выходят в форме с логотипами музыкантов. Это часть сотрудничества каталонцев со стриминговым сервисом Spotify. Подопечные Хави уже появлялись на поле в футболках с лого рэпера Дрейка.

И с логотипом альбома певицы Розалии.

Наконец, «Барселона» добралась до классики. На грядущее класико каталонцы подготовили футболки с логотипом группы Rolling Stones. Рот с высунутым языком уже давно стал частью поп-культуры.

Выбор «Барсы» и Spotify пал на «роллингов» не просто так. 20 октября группа выпустит новый альбом – первый за 18 лет.

Логотип Rolling Stones также появится на футболках женской команды «Барсы». Девушки выйдут в этой форме на матч с «Севильей».

А вот так «блауграна» анонсировала форму на класико. По сюжету игроки узнают о сделке с «роллингами» из газеты. В Педри врезается почтальон, а когда полузащитник приходит в себя, его встречают удивленные взгляды Рафиньи, Левандовского и Ямаля.

Форма с лого британской группы пока не поступила в продажу. Поклонники «блауграны» могут оформить предзаказ на сайте клуба. А мы детальнее рассмотрим футболки с культовым логотипом.

Саундтреком классики испанского футбола станет классика британского рока. Красиво!

Как вам выбор «Барсы» и Spotify? Хотели бы себе такую футболку?

4 комментария

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ЧИКО
Очень надеюсь, что этот логотип принесёт удачу и полностью оправдает своё значение!!!!😜
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BillShen
Помню была такая история в конце нулевых, что, мол, на футболке барсы никогда не будет титульного спонсора, и вообще - "больше чем клуб". Потом был юниселф, а затем - взяли и продались катарским деньгам (и это во времена топ-расцвета ЛаМасии).
Теперь вон уникальная футболка перед каждым классико, чтобы уважить спотифай) Да уж - КампНоу само себя не реконструирует.
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BillShen
Ответ Пацанчик реальный
ФК рИчаг много чего говорил,а потом все с этого ржали!
Это очень странно - потому что Барса спокойно могла бы стать прибыльным клубом и не иметь такого безумия по долгам. Как они вышли из эпохи Месси без штанов и с рычагами - это надо, конечно, уметь.
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