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Эпидемия травм подкосила «Барсу». Каталонцы остались без игроков практически на каждой позиции

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А класико не за горами...

Серджи Роберто пополнил список травмированных «Барселоны» после того, как он повредил камбаловидную мышцу на тренировке.

Учитывая, что скамейка каталонцев и так довольно короткая, а на носу матчи с «Атлетиком» и «Реалом», Хави не позавидуешь. В преддверии важных матчей «Барса» потеряла как минимум одного ключевого игрока во всех линиях, кроме вратарской.

Если перенести эту ситуацию на схему, картина получается очень плачевной:

Травма Роберто означает, что никто не сможет подстраховать Жоау Канселу справа, поскольку Кунде тоже в лазарете.

Также есть серьезные пробелы в полузащите: Педри и Френки де Йонг продолжают свое восстановление. Испанский хавбек близок к возвращению на поле, но с большой вероятностью это случится только к концу месяца.

Единственное решение данной проблемы, доступное Хави, — вновь прибегнуть к помощи игроков из «Барсы Атлетик». В среду весь состав второй команды тренировался с основой. И Хави, и тренер «Барсы Б» Рафа Маркес внимательно наблюдали за юными футболистами, чтобы определить, кто мог бы влиться в основной состав.

2 комментария

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Мохнатый55
Повторение прошлого сезона. Очевидно, что это уже не случайность.
+4
0
+4
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ljolik888
Три трудных матча подряд , надеюсь извлечем из них наилучшего выгоду , ну а там травмированные потихоньку будут возвращаться . Барса Б - не подведи !
+1
0
+1
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