Эпидемия травм подкосила «Барсу». Каталонцы остались без игроков практически на каждой позиции

А класико не за горами...

Серджи Роберто пополнил список травмированных «Барселоны» после того, как он повредил камбаловидную мышцу на тренировке.

Учитывая, что скамейка каталонцев и так довольно короткая, а на носу матчи с «Атлетиком» и «Реалом», Хави не позавидуешь. В преддверии важных матчей «Барса» потеряла как минимум одного ключевого игрока во всех линиях, кроме вратарской.

Если перенести эту ситуацию на схему, картина получается очень плачевной:

Травма Роберто означает, что никто не сможет подстраховать Жоау Канселу справа, поскольку Кунде тоже в лазарете.

Также есть серьезные пробелы в полузащите: Педри и Френки де Йонг продолжают свое восстановление. Испанский хавбек близок к возвращению на поле, но с большой вероятностью это случится только к концу месяца.

Единственное решение данной проблемы, доступное Хави, — вновь прибегнуть к помощи игроков из «Барсы Атлетик». В среду весь состав второй команды тренировался с основой. И Хави, и тренер «Барсы Б» Рафа Маркес внимательно наблюдали за юными футболистами, чтобы определить, кто мог бы влиться в основной состав.