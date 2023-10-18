FC BARCELONA
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😨 У Лапорты большие проблемы. Его обвиняют по трем пунктам из-за дела Негрейры. Судья изменил критерии рассмотрения - президенту «Барсы» грозит тюрьма ⛓️

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По информации Carrusel Deportivo, испанский судья Хоакин Агирре обвинил президента «Барселоны» Жоана Лапорту в совершении преступления по статье «Взяточничество» по делу Негрейры.

Лапорта попадет под расследование, которое уже ведется по отношению Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя.

Barca president Joan Laporta accused of committing crime

Судья изменил критерии расследования, что делает преступления, совершенные до 2008 года, актуальными для рассмотрения. Таким образом, Лапорта теперь входит в список подозреваемых.

Лапорту обвиняют в подкупе судей, коррупции в области спорта и фальсификации документов, как и прошлых руководителей клуба.

Даже в случае признания вины президент «Барсы» может получить тюремный срок. Клуб рискует потерять титулы.

Расследование продолжается.

4 комментария

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прощай Роналду
Уже и не знаю как остановить гениальный менеджмент Лапорты😎
+5
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Sss Qqq
А про Рояль они ничего не хотят просмотреть? Везде душат барсу конченная лига и президент
+7
-3
+4
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Nike of FW
"Судья изменил критерии рассмотрения" - до апелляции по Начо или уже после?
+5
-2
+3
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