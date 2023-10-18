😨 У Лапорты большие проблемы. Его обвиняют по трем пунктам из-за дела Негрейры. Судья изменил критерии рассмотрения - президенту «Барсы» грозит тюрьма ⛓️
По информации Carrusel Deportivo, испанский судья Хоакин Агирре обвинил президента «Барселоны» Жоана Лапорту в совершении преступления по статье «Взяточничество» по делу Негрейры.
Лапорта попадет под расследование, которое уже ведется по отношению Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя.
Судья изменил критерии расследования, что делает преступления, совершенные до 2008 года, актуальными для рассмотрения. Таким образом, Лапорта теперь входит в список подозреваемых.
Лапорту обвиняют в подкупе судей, коррупции в области спорта и фальсификации документов, как и прошлых руководителей клуба.
Даже в случае признания вины президент «Барсы» может получить тюремный срок. Клуб рискует потерять титулы.
Расследование продолжается.
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