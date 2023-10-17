«Буду играть с лучшими игроками в мире». Витор Роке признался, с кем он хотел бы поскорее сыграть за «Барселону»

Ожидаемый выбор.

Испанское издание Mundo Deportivo похвасталось эксклюзивным интервью с будущим новичком «Барселоны» Витором Роке, который сейчас играет за «Атлетико Паранаэнсе».

«Я уверен, что адаптация пройдет очень легко. Каждый день я буду работать по максимуму, чтобы адаптироваться как можно быстрее. Играть рядом с лучшими игроками мира и в таком клубе, как этот, я думаю, поможет легче адаптироваться.

С кем мне особенно не терпится сыграть? С Левандовски, Рафиньей, теперь и Ламином. Будет очень приятно играть со всеми ними».

Сейчас бразильский форвард восстанавливается от травмы, но за «Паранаэнсе» в 22 матчах он успел забить 11 голов и отдать 3 голевые передачи.